Atlante vs Celaya en vivo online Ascenso MX 2017 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales de Atlante vs Celaya, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Andrés Quintana Roo. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El estadio Andrés Quintana Roo, que cuenta con un aforo para 17,289 personas, volverá a ver acción en el Ascenso MX luego de ausentarse durante dos jornadas consecutivas. El inmueble será escenario para el encuentro entre los Potros de Hierro del Atlante y los Toros de Celaya FC que corresponde a la jornada 6.

Los once jugadores de Celaya tendrán que estar atentos al mediocampista ofensivo Francisco Uscanga, quien desde la fecha 2 no ha dejado de anotar. El veracruzano no está teniendo problemas a la hora de definir pues en 5 partidos ha marcado 4 goles.

El cuadro titular de Atlante tendrá que estar atento al delantero Michel Vázquez, quien en apenas cuatro partidos ya le ha aportado a los suyos dos goles. El artillero mexicano es letal dentro del área sobre todo en el juego aéreo, de espaldas a la portería funciona como poste, y una de sus virtudes más destacadas es aprovechar su corpulencia y estatura para la retención del balón.

Desde el regreso de los Toros de Celaya al balompié mexicano del ascenso que se dio en el 2011 y el descenso de Atlante del máximo circuito para comenzar una nueva aventura a partir del Apertura 2014, ambos equipos se han confrontado en 11 ocasiones, en la cual 9 enfrentamientos han correspondido a la liga de plata y sólo 2 al certamen de la Copa MX.

Resultado partido Atlante vs Celaya online

Dentro de la oncena de partidos, 7 enfrentamientos han terminado en empate, 3 encuentros han favorecido a los atlantistas y solamente ha ganado un cotejo el equipo guanajuatense que fue en estadio ajeno.

La última victoria de los azulgrana sobre los celayenses se dio el 23 de noviembre en el Andrés Quintana Roo en las semifinales de ida del Ascenso MX. Los locales se impusieron por la mínima con gol de Paul Francisco Uscanga al minuto 84.

Sin embargo, el único triunfo de Celaya sobre Atlante, desde su reaparición, fue en calidad de visitante en los cuartos de final de ida en el torneo Clausura 2016 con una solitaria anotación de Omar Domínguez al minuto 42.

Ascenso MX en vivo

El último enfrentamiento que tuvieron ambos clubes fue en el Apertura 2016. El encuentro era concerniente a las semifinales de vuelta y finalizó con un marcador de 0-0.

El equipo de Celaya FC llega tras un descalabro como local y ante el conjunto de Zacatepec, los Toros cayeron 2-3 y se estancaron con 7 unidades. Momentáneamente los dirigidos por Gustavo Vargas no han perdido fuera de casa, las dos visitas se han dividido en un empate ante Loros y un triunfo sobre Correcaminos.

La escuadra de Atlante vuelve a casa luego de meterse en la cancha del Carlos Iturrale y cazar a los Venados. Los jugadores de Eduardo Fentanes decretaron su cuarta victoria al imponerse a los de Mérida por un resultado de 1-2. Sus triunfos restantes han sido sobre Alebrijes, Zacatepec y Dorados. Solamente ha igualado en el marcador ante Correcaminos de la UAT. Los quintanarroenses son junto a Mineros uno de los equipos que aún no ha conocido la derrota en la actual campaña.

Minuto a minuto del partido Atlante vs Celaya en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlante vs Celaya en vivo, correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2017 de la liga de Ascenso MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Andrés Quintana Roo a las 19:00 hrs.