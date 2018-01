Edson Gutiérrez y su primer gol en la Copa MX

Foto: María Luisa Chagoya

Luego de la victoria sobre el Atlético de San Luis, Edson Gutiérrez habló en exclusiva para VAVEL México, donde contó como se siente en su segundo torneo en la titularidad con los Toros, equipo en el que ha tenido toda su formación como profesional:

"Gracias a Dios el torneo pasado me fue muy bien, ahora si que todo se debe al trabajo del día a día, de estar insistiendo para que pueda llegar la recompensa que es esto, es algo muy bonito".

El juvenil de los Toros enfatizó en que la clave de todo es el trabajo, pieza fundamental para haber obtenido los tres puntos en la jornada inaugural del torneo copero en su visita a San Luis:

"Cada vez intento mejorar lo que he venido fallando o lo que me ha costado un poquito y en eso me pongo a trabajar más. Nunca bajamos los brazos, siempre intenamos ir por el triunfo, era claro eso y para mí un buen partido en lo personal y en lo grupal".

Para Edson ayer era una revancha del futbol, dado que el sábado pasado sufrió de una expulsión en el torneo de liga frente a Juárez durante los últimos minutos, por lo que hoy vivie la otra cara de la moneda:

"Ahora si que un poco triste por la expulsión del partido pasado pero son cosas del futbol que se deja todo en la cancha y desgraciadamente me tocó la expulsión pero ahora la recompensa de seguir trabajando y ahora con un gol en una sensación completamente diferente, es algo muy bonito".

En la vida de Edson Gutiérrez hay personas muy importantes, entre ellas el amor de su familia que lo ha acompañado en cada paso y ahora el cariño de su novia, a quienes dedicó su primer gol como profesional en la Copa MX:

"Una alegría increíble, mi primer gol en la copa, todo el trabajo, la dedicación se ve reflejado en el gol y que dedicado a mi familia que siempre me apoya y hacia mi novia".