Kalú Gastelúm: "Queremos repetir"

Foto: Cimarrones de Sonora

Los Cimarrones de Sonora han encontrado su primer triunfo del año, mismo que buscan repetir este fin de semana cuando reciban a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en la fecha cuatro del Clausura 2017.

El volante de contención, Jorge Kalú Gastelum, mencionó que Cimarrones de Sonora buscará repetir la actuación del martes pasado, contra Xolos de Tijuana, cuando reciba a los Leones Negros de la UdeG, en la fecha cuatro del Torneo de Clausura 2017 del Ascenso MX.

Indicó que obtener un triunfo en la fecha uno de la Copa MX contra Xolos, es un aliciente que necesitaba el equipo para revertir la situación por la que pasa, por ello tienen que salir bien enfocados el próximo viernes.

“Ganarle a un cuadro de primera beneficia en lo moral y en lo anímico, habíamos trabajado bien, pero no se nos habían dado las cosas y enfrentar a Xolos fue muy complicado porque son un gran rival y afortunadamente pudimos sacar el resultado que es de mucha ayuda”, destacó.

Gastelum Ocampo portó por primera vez el gafete de capitán con la escuadra sonorense, algo que representa un compromiso muy especial para él, pues es uno de los referentes dentro del terreno de juego.

“Sí me siento contento por ser uno de los capitanes porque uno entrena muy duro para lograr cosas importantes, si bien me tocó llevar la cinta ante Xolos, en la cancha los once somos vitales y tenemos que dejarlo todo en cada partido que disputemos”, expresó.

Ahora Cimarrones se verá las caras con los Leones Negros de la U de G, uno de los contrincantes más difíciles dentro de la división, por eso dijo que saldrán muy concentrados para sumar sus primeros tres puntos en el Clausura 2017.

“Estamos conscientes que son muy duros, ellos tienen bastante tiempo juntos, con referentes muy importantes y con la jerarquía que imponen, pero pensamos en lo que podamos hacer nosotros mismos para llevarnos la victoria como locales el viernes”, declaró.

Cimarrones de Sonora recibirá a los melenudos este 20 de enero, en punto de las 20:30 horas, tiempo local, en el estadio “Héroe de Nacozari”.