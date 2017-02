Oscar Raí Villa: "Vamos por tres puntos"

Foto: Cimarrones de Sonora

Este fin de semana, los Cimarrones de Sonora seguirán alargando su racha positiva ante los Bravos de FC Júarez.

El atacante hermosillense y actual goleador de Cimarrones de Sonora, Raí Villa de los Reyes, dijo que ante los Bravos de Juárez será un encuentro muy complicado, pues los fronterizos cuentan con mucha experiencia en su plantel para salir con las tres unidades este fin de semana.

“Me siento muy contento primeramente por el equipo, afortunadamente se me están dando los goles, pero hay que seguir entrenando para lograr los objetivos que tenemos como conjunto”, destacó.

Villa de los Reyes está entre los mejores anotadores del campeonato, con un total de cinco goles en nueve partidos jugados, sólo por detrás de Ismael Valadéz, quien tiene seis dianas en el certamen, algo que lo obliga a seguir trabajando día a día.

Mencionó que ha ido evolucionando favorablemente en su juego durante esta campaña, luego de tener un arranque difícil en las primera tres fechas del Torneo de Clausura 2017.

“Creo que todos hemos venido de menos a más, en lo personal no se me habían dado los goles al principio y poco a poco he ido marcando y lo más importante es que he convertido en esta etapa de la liga”, indicó.

Cimarrones recibirá a los Bravos de Juárez este viernes 24 de febrero, por ello comentó que los sonorenses deben salir concentrados desde el principio para conseguir un triunfo que los mantenga en los primeros puestos de la tabla general.

“Nosotros tenemos que hacer lo se viene practicando cada jornada, jugando bien, proponiendo en el arco rival, sé que será muy complicado, pero en casa venimos haciendo buen futbol y debemos repetir esas actuaciones”, concluyó.

Los Cimarrones no han podido ganarle a los bravos desde su llegada de ambos en el Ascenso MX por lo que este viernes en el Héroe de Nacozari podría romperse esa malaria para los sonorenses.