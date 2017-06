Rai Villa, orgulloso de sus colores

Foto: Norte Photo para Cimarrones de Sonora FC

Desde su paso con los Rayos del poblado Miguel Alemán con quienes logró el ascenso a Segunda División, el canterano de Cimarrones de Sonora se ha distinguido por su actitud guerrera con la que siempre responde se ganó el cariño de los fanáticos.

El artillero Rai Villa nos habló brevemente del recorrido en su carrera, su misión, quién lo inspira, algunos momentos difíciles, entre otros tópicos, para darnos una idea de la lucha constante que vive para seguir dejando huella al representar a Sonora.

Pregunta. Cuéntanos un poco de tu vida antes y después del futbol.

Respuesta. Mi vida yo creo que siempre ha sido el futbol, desde los tres años empecé a jugarlo, desde chiquito mis papás me llevaron y desde entonces, que yo recuerde nunca he dejado de jugar. Aparte del futbol todo el tiempo estoy con mi familia, mi esposa y mi hija, siempre estoy en casa descansado, prácticamente así es mi vida.

P. ¿Cuál es tu máximo ídolo de la infancia?

R. Yo creo que fue Cuauhtémoc Blanco. Le iba al América y siempre lo veía jugar, pensaba diferente a todos. Ahorita yo creo que es Messi, la verdad es el que más me gusta.

P. ¿Cuáles han sido los tres momentos que te han marcado desde que jugabas en los Rayos del Poblado Miguel Alemán hasta hoy en día?

R. El primero yo creo que fue el ascenso a Segunda División, el segundo, el campeonato de goleo en tercera y el tercero, debutar en el Ascenso.

P. ¿Cuál es tu gol más memorable con Cimarrones y qué lo hace especial?

R. Mi primer gol en Ascenso contra Murciélagos fue el más emotivo, el que disfruté más.

P. ¿Te ves subiendo a primera con Cimarrones o emigrando a algún otro equipo?

R. Lo que más me gustaría es ascender con Cimarrones porque toda mi vida he estado aquí, todo el tiempo he estado jugando con Rayos, Cimarrones y sería la mejor motivación ascender con el equipo de tu casa, de tu tierra, con la que estás bien identificado pero si no se lograra pues sí, me gustaría ir a un equipo de primera división.

P. ¿Qué objetivos/metas tienes para esta temporada?

R. Mi primer objetivo es hacer un buen torneo, colaborar con el equipo, con mis compañeros, calificar y primero Dios, ojalá se me diera el campeonato de goleo.

P. ¿Qué opinas del nivel futbolístico en Sonora?

R. El deporte en Sonora yo creo que está bien, hay mucho jugador, mucho nivel y talento en Hermosillo, en todo Sonora y se está viendo que varios equipos ya están volteando a ver para acá.

P. ¿Qué impresión te dejo jugar futbol rápido en la Major Arena Soccer League?

R. Yo creo que es muy diferente al futbol soccer, no me pude adaptar, es algo muy distinto a lo que estoy acostumbrado.

P. En una palabra, ¿cómo te defines dentro y fuera de la cancha?

R. Yo creo que soy muy positivo y trabajador.

P. A “bote pronto”, ¿qué es lo mejor de Hermosillo?

R. La afición.