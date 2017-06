La travesía del 'Jessy' Silva en Europa, aprendió de la Masía

Google Plus

Foto: Cimarrones de Sonora FC

El agerrido delantero, Jesús “Jessy” Silva, se ha mantenido en constante evolución futbolística, que lo ha mantenido desde 2014 con el club. Originario de Hermosillo y con 24 años ya presume de experiencia en la Copa MX, “El Jessy” nos contó de sus principios, ambiciones e ilusiones para encarar este nuevo torneo.

El además protagonista del camino de Cimarrones por la tercera categoría, hoy busca hacerse de un lugar en el 11 de Mario García, en el Ascenso MX.

Pregunta. ¿Cómo comenzó tu romance con la de gajos (la has engañado con la de beis)?

Respuesta. Yo empecé jugando beisbol, como a los 11-12 años jugaba en la Liga Hiderly, en mi barrio me acoplé en un equipo de futbol y de ahí seguí en la Liga Municipal, Liga Oxxo hasta llegar a tercera con Búhos.

P. ¿Qué o quién fue tu inspiración para dedicarte al futbol?

R. Realmente nadie, me acoplé con mis amigos, me empezó a gustar el futbol, le agarre cariño y hasta la fecha.

P. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera?

R. Cuándo estaba en Jaguares, me mandan a España y al regresar me habían dicho ciertas cosas, pero vendieron al club, fue un bajón anímico para mí porque se especulaban buenas cosas para mí y eso me afectó un poco.

P. ¿Qué te motivó a seguir luchando?

R. Siempre me ha gustado el futbol, tuve un poco de desilusión en ese aspecto pero ya después dije es lo que me gusta y se hacer.

P. ¿Qué recuerdos te marcaron de tu debut profesional?

R. Todo, debuté a los 16 años, jugué en tercera, fue lo mejor para mí haber empezado a jugar chico estar donde he estado y seguir con la misma ilusión de ser alguien en el futbol.

P. ¿Quién ha dejado huella en tu carrera, a quién le aprendiste más?

R. En mi estancia en España, me dirigió Guillermo Hoyos, un argentino que estuvo en la escuela de la Masía en Barcelona, le aprendí mucho en ese tiempo que estuvo ahí, tiene poco que dirigió a la Selección de Bolivia, y acaba de salir campeón con la U de Chile.

P. ¿Momento más memorable en Cimarrones?

R. Desde que estaba en segunda, la final vs Potros, fue muy emotiva pero como futbolista siempre se aspira a lo más alto, así que cuando debuté con Cimarrones en el ascenso ha sido mi mayor logro.

P. ¿Quién te apodó “El Bazuca”, recuerdas como fue?

R. En los entrenamientos, un ‘wey’ que estaba conmigo en segunda, porque según él le pegaba muy fuerte a la pelota, ya no me dicen.

P. ¿Metas/objetivos para este torneo?

R. Ganarme un puesto, la confianza del profe, vengo de un torneo aceptable en segunda, para este torneo retomar lo que venía haciendo, calificar con el equipo es el objetivo grupal, y en lo personal ganarme la titularidad y aportar para el equipo.

P. ¿Club de tus sueños?

R. El que venga es bueno, no tengo uno especial, si se fijan en mí es por el trabajo que he venido haciendo.