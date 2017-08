Con todo sobre Celaya

"El Jesy" Silva es de los jugadores más emblemáticos del conjunto sonorense | Foto: Cimarrones de Sonora

Destacó que la escuadra dirigida por Mario García está tomando un buen rumbo después de los partidos disputados, ya que han ido comprendiendo la idea que se pretende plasmar en el campo.

“Creo que hemos sido muy dinámicos, generando muchas jugadas de gol, desgraciadamente no se han concretado y pienso que es lo que falta solamente para tener mejores resultados”, expresó.

Silva Izaguirre ha participado en tres cotejos esta temporada, tanto en Ascenso MX como en Copa MX, el artillero dijo que seguirá esforzándose cada día para ganarse más minutos en el terreno de juego.

“Estoy contento por las oportunidades que se me han brindado, me encuentro listo para cuando llegué el momento de iniciar, nadie me ha regalado nada porque he estado entrenando muy duro para eso, si entro quiero aportar goles para Cimarrones”, opinó.

Cimarrones y Celaya se han enfrentado en cuatro ocasiones, dejando un saldo de un empate, una victoria para los sonorense y dos para los Toros, ambas en tierras cajeteras, por ello comentó que buscarán obtener el triunfo de visita para continuar en zona de liguilla.

“Tenemos que ir a proponerles, hacerles ver que somos peligrosos, continuar con esa intensidad, es muy importante ir sumando de a tres unidades, llevamos una victoria, un empate y un descalabro, y si queremos mantenernos ahí arriba en la tabla hay que derrotar a Celaya”, finalizó.

Cimarrones estará encarando a los Toros de Celaya FC este próximo sábado en la cancha del estadio Miguel Alemán Valdés, en un compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo de Apertura 2017 del Ascenso MX, punto de las 18:15 horas, tiempo de Sonora.