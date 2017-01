Marcelo Leaño: "A pesar del gol tempranero, nunca bajamos los brazos"

(Foto: Rodrigo Peña - VAVEL)

Marcelo Michel Leaño charló con los medios de comunicación en conferencia de prensa posterior al encuentro en el cual Coras Tepic supero a la escuadra de Lobos BUAP en la cancha del Olímpico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, encuentro en el cual destaco la capacidad de reacción de sus pupilos, pues a pesar de verse abajo en el marcador desde muy temprana hora en el cotejo, nunca bajaron los brazos, recalcó.

“Creo que mi equipo jamás bajo los brazos a pesar de que te topas con un gol tempranero dentro de los primeros 10 minutos, lo hemos platicado y lo hemos trabajado de la importancia de manejar mentalmente los tiempos de los partidos, nosotros sabíamos que el partido lo vendríamos a plantear, en todo momento veníamos a proponerlo y a intentar jugar bien al futbol, y sabíamos que veníamos ante un equipo muy importante que quizás no ha tenido el arranque deseado pero que está muy bien trabajado y está muy bien comandado y como todo proyecto necesita de paciencia para poder tener los resultados deseados, pero sabíamos que teníamos que jugar con la desesperación del equipo rival manejando la pelota y a pesar que quizás no fue el mejor partido que hemos jugado nunca bajamos los brazos y son los jugadores los que se llevan la victoria”.

Sobre si se va satisfecho o no con el resultado obtenido, el estratega fue muy claro en su respuesta, pues aseguró no irse satisfecho por lo mostrado dentro del terreno de juego, pero si tranquilo por poder llevarse los 3 puntos a casa.

“Satisfecho no me voy porque hasta que no termine la temporada no podemos hacer una evaluación completa, pero definitivamente sumar de a tres en calidad de visitante es muy importante siempre, y aunque nosotros respetamos mucho el funcionamiento y hoy en el funcionamiento hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero eso es parte del futbol, cuando quizás no juegas tu mejor partido ahí es donde entra el carácter, la personalidad de los jugadores y sobre todo la credibilidad porque cuando tú crees firmemente en algo consigues los objetivos que te planteas y el día de hoy los jugadores creyeron hasta el final del encuentro y la verdad que venir a esta cancha que es muy complicada y llevarte los tres puntos siempre es un aliciente que nos tiene que permitir seguir exigiéndonos mucho para lograr llegar a la cima que estamos apuntando”.

Sobre su siguiente compromiso ante el Club América en el certamen de Copa, Leaño reconoció que será un partido difícil el cual dice tendrán que preparar con muchísima seriedad y sobre todo con la ilusión de enfrentar a un equipo grande.

“Tenemos que ir partido a partido y no relajarnos ni descuidarnos, tenemos ya en puerta un partido importantísimo el miércoles en el torneo de copa en casa contra el América, el cual vamos a preparar con toda la seriedad y con la ilusión muy grande de encarar ese partido”.

Al cuestionarle si representa algún tipo de presión o motivación el estar en los primeros planos de la tabla general del Ascenso Mx, Michel Leaño fue muy claro en su respuesta, siempre es mejor estar arriba.

“Siempre es mejor estar arriba que abajo, este equipo el torneo pasado estuvo 15 fechas en zona de calificación y en las últimas tres perdió la calificación, lo hemos platicado mucho y no podemos dormirnos en nuestros laureles, por lo tanto siempre es mejor estar arriba, para poder pelear el campeonato y poder pelear el ascenso primero que nada tienes que calificar, y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la calificación ¿Cuándo? Cuando sea posible, si podemos conseguirla mucho antes mejor pero nosotros no vamos a bajar los brazos ni un solo segundo”, concluyó.