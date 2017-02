La Jaiba Brava se impone y se queda con el Clásico Tamaulipeco XXIX

Google Plus

Actualiza el contenido

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del encuentro TM Fútbol Club vs Correcaminos, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Tamaulipas. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El estadio Tamaulipas albergará el Clásico Tamaulipeco XXIX, con capacidad para 19, 415 aficionados. Faltando un par de horas para que comience el encuentro se espera un lleno total del inmueble.

Tampico Madero vs Correcaminos en vivo 2017

El último enfrentamiento oficial entre los equipos tamaulipecos se dio en el Apertura 2016 luego de siete años de ausencia del Clásico Tamaulipeco. En la edición XXVIII los de la UAT dirigidos por José Treviño vencieron al Tampico Madero de Miguel García con marcador de 2 a 0 en la capital del estado.

Diego Olsina | Luego de dos derrotas consecutivas en liga, uno de los jugadores con mayor tiempo en el conjunto de la UAT mencionó que "tenemos un partido por delante que significa más de tres puntos, pero a la vez, mucho más que un clásico, la necesidad de puntos es necesaria".

Sobre la presión ante un escenario como el estadio Tamaulipas con un lleno anunciado dijo "para nosotros jugar en un estadio lleno es totalmente motivante, entonces no genera ningún tipo de presión".

Alberto García | El delantero celeste vivirá por primera ocasión un partido oficial ante el acérrimo rival. Sobre Correcaminos comentó "ya lo enfrentamos en la pretemporada, es un rival difícil pero al que superamos en esa ocasión".

"Los clásicos se viven con intensidad, no más allá de si te están saliendo las cosas o no en el partido, creo que no puedes dejar de luchar cada pelota y así va a ser", comentó sobre como vivir un clásico.

Atentos a Jesús Moreno | El delantero celeste únicamente ha logrado marcar en una ocasión, sin embargo no se puede negar su iniciativa para buscar el arco rival tanto de larga y corta distancia. Su capacidad en el desequilibrio puede ser un factor importante para superar la defensiva naranja.

Atentos a Gael Acosta | El joven de 24 años es uno de los hombres más importantes del conjunto de la UAT. Luego de cinco jornadas de participación ha conseguido marcar en tres ocasiones, siendo el goleador de los naranjas junto con Diego Olsina.

El Tampico Madero llega tras ser exhibido por Alebrijes en el estadio ITO con un abultado marcador de 3 a 0, consecuencia de un hat-trick de Giancarlo Maldonado.

Los dirigidos por Daniel Guzmán fueron ampliamente superados de inicio a fin, se observó un equipo sin variantes ni estrategia clara para contrarrestar los ataques del equipo oaxaqueño.

Actualmente la 'Jaiba Brava' llega en la posición 12 con la posibilidad de en caso de vencer al cuadro naranja dejar la última posición en la tabla de cocientes, superando a Loros de Colima.

Resultado partido Tampico Madero vs Correcaminos online

Por su parte Correcaminos liberó presión a media semana en Copa Mx ganando a domicilio a Cimarrones de Sonora, colocándose en la cima del grupo 1, superando a Xolos de Tijuana.

Sin embargo en liga, los de la capital de Tamaulipas arrastran dos partidos perdidos de manera consecutiva, el primero ante Leones Negros y el último con Murciéalgos FC.

Con apenas dos victorias en lo que va del torneo, Correcaminos se encuentra en la posición 15 general.

Minuto a minuto del partido Tampico Madero vs Correcaminos en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tampico Madero vs Correcaminos en vivo, correspondiente a la 9ª jornada del Clausura 2017 del Ascenso Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Tamaulipas a partir de las 20:00 horas.