Previa Correcaminos - Atlante: inicios contrastantes de torneo

Dos inicios muy distintos han tenido estos dos conjuntos en el arranque del Clausura 2018. Los de Tamaulipas no han mostrado un buen accionar futbolístico y continúan sin poder ganar en el torneo. Por otra parte, el conjunto atlantista ha dado una mejor versión bajo el comando de Sergio Bueno, a comparación de lo acontecido en el torneo anterior.

¿Cómo llegan?

Penúltimo lugar general, sólo por encima de Atlético San Luis es como llega a este cotejo el conjunto de Ricardo Rayas.

El equipo se ha visto con muchos problemas en ambas partes, en la defensa ha recibido seis goles y no han tenido la puntería acertada frente al marco enemigo al sólo lograr dos goles al momento. Aunque no todo ha sido malo para el conjunto tamaulipeco, debido a que no han perdido en condición de local, puesto que en la fecha uno abrieron el torneo con empate a uno frente a Leones Negros y en la jornada tres retornaron a casa para empatar a cero contra los Bravos de Juárez.

Las derrotas han ocurrido de visita; la goleada que recibieron por parte del campeón del Ascenso MX y en la más reciente fecha cuando perdieron el clásico tamaulipeco en su visita ante la Jaiba Brava. Además, se ubican en la penúltima posición tanto en la tabla de las ofensivas como de las defensivas.

Mientras que los Potros de Hierro incorporaron gente para poder revertir la situación después de culminar últimos en la tabla general en el Apertura 2017 y han tenido un buen arranque con dos victorias, un empate y una derrota.

De local rescataron un punto en el último minuto ante Zacatepec en la semana dos y su último juego el pasado viernes, los Potros por fin pudieron ganar en el Andrés Quintana Roo ganándole al Atlético de San Luis tres por uno; en calidad de visitante abrieron el certamen venciendo a Cafetaleros dos por uno, pero en su más reciente visita perdieron el invicto a manos de los Toros de Celaya.

Los Potros de Hierro son la segunda mejor ofensiva del torneo y en todos sus juegos han marcado gol, sin embargo, han recibido cinco anotaciones y de igual forma, no han podido mantener su marco en cero en estos cuatro partidos.

La última vez que se enfrentaron estas dos instituciones en el Marte Rodolfo Gómez concluyó el partido con empate a uno, mientras que su último choque fue el 18 de agosto con victoria como visitante para los Correcaminos.

Mientras que en los últimos cinco años se han visto en nueve ocasiones con saldo a favor para los Potros, producto de cuatro triunfos, por dos empates y tres derrotas.

Hombres a seguir:

Daniel Rivero: el futbolista argentino no fue habitual en el once inicial de la temporada pasada, aunque respondió con seis dianas en lo poco que jugó. En este certamen ha sido titular en todos los partidos y ya cuenta con un tanto en su historial, sin embargo, deberá de empezar a producir más goles si Correcaminos quiere levantar en la temporada.

Francisco Uscanga: un hombre vital con los Potros en los últimos años ha sido el mediocampista mexicano, quien ha sido un factor fundamental para el buen arranque. El juego pasado contra San Luis participó en las tres anotaciones, dando pase de gol en dos ocasiones. Si la esférica está en constante contacto con sus pies el próximo juego, el Atlante puede tener altas posibilidades de lograr el triunfo.