Miguel Fuentes: "Las camisetas pesan"

Foto: Iván Ramírez

Pese a lograr una ventaja de dos goles a cero, el conjunto de FC Juárez fue rebasado en la segunda mitad del partido y terminó por ser eliminado con marcador final de 3 a 2 frente al Club Guadalajara.

En conferencia de prensa, Miguel Fuentes estratega del conjunto 'Bravo' señaló que "las camisetas pesan y Chivas es un histórico".

Al parecer para el estratega las magnitud representada en cada uniforme terminó por influenciar las decisiones arbitrales, mismas que afectaron directamente en el resultado final con el marcaje de un tiro penal a favor del Rebaño Sagrado.

Para Miguel Fuentes no terminó ahí, pues considero que durante el transcurso del encuentro las faltas no fueron castigadas de la misma manera, "en muchas otras (jugadas) nuestro jugador hacía una falta y de inmediato lo amonestan, también ellos hacen falta y no amonestan, cortan jugadas y no pasa nada", mencionó.

Respecto al buen juego desplegado por parte de su plantel agregó no sentirse conforme, "es un gran esfuerzo que hicimos y no nos alcanzó, jugamos bien pero cometimos errores (...), es verdad que hicimos un buen partido pero al final de cuentas perdimos y no nos deja satisfechos", precisó.

Por último Fuentes dijo que la entrega vista durante este cotejo tendrá que repetirse ahora en la Liga de Ascenso para lograr cerrar de buena manera el certamen y así alcanzar un lugar en la liguilla.

El próximo compromiso de Bravos de Juárez será en la jornada 13 ante Correcaminos UAT en calidad de local.