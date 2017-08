Atlas se tomó la foto oficial

Google Plus

Equipo, cuerpo técnico y directiva posó en la toma de fotografía | Foto: Atlas FC

El equipo de Atlas Femenil de a poco comienza a tomar el ritmo de competención ideal y los conceptos del estratega Jorge Rodríguez para que de a poco vayan subiendo más posiciones en la tabla general y la de su grupo. Está tarde en las instalaciones de Atlas Colomos se tomaron la foto oficial, acompañadas de la plana mayor de la institución: Gustavo Guzmán y Alberto de la Torre, así como el Coordinador de Fuerzas Básicas Albert Espigares.

Después de la foto, hubo conferencia de prensa en el Club Atlas Colomos, incluida la capitana Marcela Varela, donde el presidente de la institución Gustavo Guzmán comenzó con un discurso antes de aceptar la serie de preguntas, que no tocarán más el tema de Rafael Márquez. En el mensaje, Guzmán le dio todo el apoyo y confianza a las chicas que comenzaron de menos a más el campeonato y ahorita acumulan victoricas (conseguidas ante León y Santos), buscando que llegue la tercera este fin de semana.

Ya enfocándose al tema del equipo femenil, varios cambios vendrán a partir del juego de este sábado donde enfrenten a las Rayadas de Monterrey. Cambiarán la sede a Atlas Colomos para los partidos de local a las 11:00 A.M. los sábados y quizás el más importante fue que sus juegos en casa serán transmitidos por TVC Deportes. Con esto, busan que más gente poco a poco se acerque aún más al equipo y también el cambio de sede influye para que haya una mayor asistencia en la cancha del 'Pistache' Torres; descartando totalmente jugar en el Estadio Jalisco para no maltratar el terreno de juego.

Otro tema importante fue el de los uniformes para las chicas, que en sus tres primeros cotejos no han utilizado las playeras que el primer equipo y fuerzas básicas masculinas usa. Esto se debe a que la marca que los viste: Adidas, no diseñó uniformes de esta nueva línea para mujeres y el tiempo no alcanzó para maquilar para el equipo femenil. Pero para el próximo Clausura 2018 ya estarán listo para que porten la rojinegra.