Alexandra Martínez: "Este club representa muchísimo"

(Alexandra Martínez | Foto: Club América F.C.)

La número 16 del equipo femenil del América, Alexandra Martínez Campos, habló para Club América TV, donde nuevamente pudimos conocer un poco más sobre su persona.

La nacida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha visto acción en 7 partidos con las Águilas, 5 de ellos como titular, aunque aún no ha anotado en ninguna ocasión, Alexa destaca por su gran calidad en el medio campo.

'Martínez' como es mejor conocida en las canchas, nos contó de como fueron sus inicios en el fútbol femenil, destacando la labor de su padre, quien ha sido pieza fundamental para desarrollar su amor por el fútbol: "Mi papá tenia un equipo de fútbol femenil, empezamos con niños, luego se fue formando (el equipo) femenil, mi papá me ha dirigido toda la vida", expresó.

Sobre su relación con su padre, dentro y fuera de la cancha, la dirigida por Leonardo Cuellar, aceptó que de mañana a noche se habla de fútbol: "Todo el tiempo, yo creo es desayuno, comida y cena, hablar de fútbol con él, realmente significa mucho, siempre estamos pensando en ir más adelante, los objetivos siempre son claros", comentó.

Acerca de su sentir por vestir los colores del América, Alexandra hizo especial énfasis en la importancia del club y lo mediático que este llega a ser: "Significa muchísimo, este club da mucho de que hablar, (genera) mucho interés hacía mucha gente, representa muchísimo, el nivel que llevamos ahorita, es importante que nos mantengamos hasta arriba", subrayó.

La mediocampista Azulcrema aceptó que "Jamas en su vida" pensó poder llegar a jugar en la cancha del majestuoso Estadio Azteca.

Alexa habló también sobre su primera vez al pisar el Azteca, momento que no fue nada fácil, aunque sin duda será algo que nunca olvidara: "Me comieron viva los nervios, me consumieron totalmente, no fue un partido muy bueno el que di, pero yo creo vamos a tener muchos partidos ahí, y en algún momento dejaremos historia ahí", concluyó.