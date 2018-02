Veracruz se impone ante Cruz Azul y se lleva la victoria

Primer partido de la Jornada 5 de la LIGA MX Femenil, el duelo a disputar era entre Cruz Azul y Veracruz, ambos equipos venían de perder en la fecha pasada y sabían que era importante ganar los tres puntos para poder mantenerse en la pelea y subir posiciones en la tabla general de su grupo.

El duelo arrancó y las de Veracruz se fueron rápido al ataque; apenas al minuto 3, Magali Cortés desde fuera de área abrió el marcador con un gran disparo; la posesión la seguía teniendo el equipo visitante; Cruz Azul no dejaba pasar la oportunidad en los momentos a balón parado pero siempre los tiros se iban desviados; por instantes Cruz Azul volvía a tener un poco la posesión de balón tratando de buscar el empate; para los últimos minutos del primer tiempo, Veracruz se quedó cerca de hacer el segundo en una jugada a balón parado.

Para la parte complementaría, Cruz Azul sabía que necesitaba hacerse presente en el marcador y comenzó a presionar desde los primeros minutos aunque Veracruz no dejaba que pasaran los balones, reteniendo el balón en media cancha donde Zaira Fortis buscaba jugadas personales para llegar al área chica de las azules y poder causar daño; Cruz Azul tuvo muchas jugadas importantes para conseguir el empate pero gracias a Valeriana Cornejo y Zitlalli Gazga el marcador no se movió; al final se calentaron los ánimos pero no pasó a mayores; el marcador no se movió y quedó con la mínima diferencia favoreciendo al equipo visitante, dejándolas hasta ahora en la posición 3 de su grupo con 9 puntos .

En la Jornada 6, Cruz Azul recibirá a Xolos, mientras que Veracruz recibirá a Toluca.