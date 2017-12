La final regia “a nadie le importa”

Google Plus

El mejor futbol de nuestro país se juega en Monterrey y no podía ser más justo que la final del futbol mexicano sea en aquella ciudad.

Ambos equipos han basado sus victorias y la historia reciente en el dinero. El poder económico de la zona industrial más desarrollada en territorio mexicano ha mostrado el músculo y se adueñó de la final en la Liga MX, ¿pero, esto lo demerita?

He visto y leído comentarios del tono: “Tigres, equipo chico”, “esa final nadie la va a ver”, “a nadie le interesa ese partido”, “clásico regional”, y la neta, me da tristeza ver cómo hacen menos algo que es simplemente el partido más esperado del semestre.

Y critico a quienes se atreven a escribir ese tipo de enunciados. Se me hace de mente pequeña que sólo porque el equipo de tus amores no esté en dicho juego, quieras restarle mérito a lo hecho por las dos escuadras que sí llegaron a la final y que disputarán el título.

¿Dónde está tu equipo que no será campeón este torneo? No es tan grande, por lo menos en estos seis meses no lo demostró, para qué eliminar a uno de esos dos regios que sí levantarán la copa.

Es más, suena de ardidos, no me parece una “carrilla” sana. No creo que con ese tipo de comentarios caigas bien y mucho menos entiendo que esta sea la manera de defender tus colores.

Dicen que esa final no le interesa a nadie: están equivocados. Yo pienso que nos interesa a todos los que consumimos futbol, no precisamente porque no sea nuestra entidad la reflejada en ese partido voy a dejar de ver el juego más esperado del semestre.

Es más, me atrevo a decir: qué bueno que llegaron estos dos. Como jugaba América, Cruz Azul, Atlas, Morelia y Toluca (salvo León) nos esperaba algo totalmente aburrido, sin drama, sin emoción, muertos de nada y sin pantalones para buscar la gloria deportiva. Sí, qué bueno que la final es regia y si no les gusta, no la vean.

