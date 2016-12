Ricardo La Volpe: "Ha sido un partido parejo"

Foto: (AP)

Tras la derrota ante el Real Madrid, Ricardo La Volpe aseguró frente a la prensa que el manejo de partido no se vio inclinado hacia el rival como muchos pensaron que sería.

"Ha sido un partido parejo, con algunas ocasiones suyas y nuestras, a nosotros nos faltó contundencia. Ha habido algunas imprecisiones, pero es normal, fue un partido bien jugado por nuestra parte. Nos faltó un poco de precisión y mejor manejo para tener mayor profundidad; ganar en el uno a uno".

El estratega declaró que las individualidades marcaron la diferencia en el marcador: "No vi superioridad para nada del rival, ellos tienen las individualidades y superaron en el mano a mano. Mis jugadores jugaron un gran partido y no se vieron grandes diferencias entre uno y otro"

Asimismo, aceptó los errores de sus dirigidos: "Me voy un poco preocupado porque no vi agresividad ofensiva. No encaramos, cada uno de los que tuvo responsabilidad arriba. Hubo momentos en los que no estuvieron las luces encendidas para preocuparlos a ellos. No vi enfrentar a mis jugadores a Marcelo y Carvajal. Una cosa es tener la pelota, pero nos faltó agresividad".

"Estamos en este certamen y vamos a seguir con la seriedad. Eso de dar descanso lo veremos después de la recuperación de acá al próximo partido. Tenemos que seguir buscando terminar lo mejor posible en el torneo", dijo respetando sus palabras en partidos anteriores, cuando afirmó que van partido a partido.

Por otra parte, el argentino afirmó que, en éste momento, en América están concentrados en el partido por el tercer lugar frente a Atlético Nacional y después de eso pensarán en la Final de Liga.

“Seguiremos dándole con todo para buscar el tercer lugar que también es importante. Perdimos una gran oportunidad para dejar en la historia al futbol mexicano. Hay que aceptar los resultados”, finalizó.