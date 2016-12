William Da Silva: "Vamos por un Centenario perfecto"

Google Plus

William Da Silva, mediocampista de América, declaró en el día de medios previo a la Final del futbol mexicano que no piensa que alguno de los equipos tenga ventaja por tener o no actividad durante las últimas tres semanas.

"Es difícil hablar de ventaja en un partido como éste. Es una Final y no veo ventaja en ninguno de los dos lados, veo dos equipos con ganas de ganar, de hacer historia".

El brasileño aceptó que hay presión por ganar la estrella número 13: "La palabra fracaso la veo muy fuerte, sí tenemos presión para ganar. Nos toca estar en el Centenario y fuimos contratados para hacer historia en el club, pero no lo tomo como fracaso porque estamos enfrentando a un rival que va por su quinta o sexta Final seguida y trae un buen plantel".

Da Silva anotó dos de los tres goles que le permitieron a las 'Águilas' superar la Semifinal y apuntó que el trabajo de Ricardo La Volpe es crucial para el buen funcionamiento del equipo: "El profe ha estudiado muy bien al equipo de Tigres, hoy trabajamos y preparamos muy bien el partido de mañana, hay que sacar el mayor provecho a lo que nos aporte".

"Nosotros vamos por un Centenario perfecto, al ganar dos títulos, ya tenemos el de la Concachampions y ahorita hay que ir por el de Liga, lo tenemos muy cerca y tenemos dos partidos para tratar de hacer historia, hay que aprovechar", afirmó.

El dorsal 7 aclaró que el principal obstáculo para levantar el título será el rival, no factores extracancha como el viaje a Japón o cerrar como visitante; aunque admitió que el cambio de horario sí ha afectado dentro ddel plantel americanista: "En la madrugada hubo algunos jugadores, por ejemplo yo, que despertaba y no podía dormir, pero esta noche ya dormí mejor, ya me siento más adaptado al horario y seguramente voy a estar ya listo para el partido".