La Volpe arremete contra el arbitraje y duda su continuidad

Foto: Twitter

Tras perder la Final de Apertura 2016, Ricardo La Volpe aseguró que hay cosas que lo han cansado después de medio torneo dirigiendo a América, por lo que está pensando en seguir o no al mando del equipo.

"Lo voy a pensar, la directiva me apoyó antes de esto, me dijeron que seguía hasta mayo, pero veremos qué pasa. Es una cuestión mía, antes de ir al viaje a Japón ya me habían confirmado, pero lo voy a pensar, la verdad ya me fastidian muchas cosas".

El argentino se quejó por la forma en que el partido se tornó gris: "Culminó en algo que es increíble, un tumulto que no entiendo por qué compensa, dos expulsados nuestros y uno de ellos, Goltz no había hecho nada y está clarísimo, aparte el lío se arma en nuestra banca lo que quiere decir que ellos vinieron, cosas raras".

"Dejen de lado esas historias de ayuda al América, porque hoy es robo"

"Me gusta que me ganen futbolísticamente no por una compensación increíble del árbitro. El arquero y Gignac fueron sobre el línea y no les amonestó, te das cuenta de que la balanza está un poco en contra nuestra. Comenta una expulsión y echa dos a nosotros y uno de ellos, no hay que decir más. Teníamos en ese momento controlado y deja de igual a igual. Molesta porque hay que reconocer que Tigres es un buen equipo pero no necesitaba ayuda y nunca vi a dos expulsado por uno de ellos", agregó.

Otro punto que molesta al estratega, es que "cuando ayudan a otros no dicen nada y mañana deben de poner que la compensación ayuda a Tigres, no le van a poner y no van a decir la verdad. Dejen de lado esas historias de ayuda al América, porque hoy es robo".

Por último, La Volpe recalcó el invicto de sus dirigidos, ya que a pesar de no conquistar el título, el global terminó empatado: "El equipo terminó invicto, sigue demostrando que tiene categoría, lo que pasó hizo que el equipo perdiera un poco la cabeza, la compensación no me gustó y sobre el tiempo te meten el gol, pero felicito a mi equipo porque puso todo, jugó en una cancha que es difícil y demostró categoría, lamentablemente volvimos a los penales".