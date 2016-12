Moisés Muñóz anuncia su salida de América

(Foto: VAVEL | Rodrigo Peña)

Todo ciclo llega a su fin y el de Moisés Muñóz como arquero del Club América, ha terminado, así lo confirmó el mismo futbolista mexicano a través de un vídeo de despedida que compartió en sus redes sociales.

"Todo en esta vida es cíclico y mi etapa en el Club América ha terminado. Esta es una de esas decisiones que uno nunca hubiera querido que llegara, pero es así y yo tengo que seguir firme y convencido de mis ideales".

"No me han permitido pelear por un puesto en igualdad de circunstancias y eso no me parece justo". Pese a su polémica salida, por la que argumentó no se le permitió luchar como quería por un puesto con el equipo, 'Moy' externó su cariño por el equipo con el que pudo levantar dos títulos de Liga, así como dos títulos de CONCACAF.

"Siempre manifesté mi cariño por esta gran institución a la que quiero y sigo queriendo desde la infancia, sin lugar a duda, vestir estos colores es una de los mejores cosas que me han podido suceder en mi carrera y en mi vida, me llevo con orgullo lo que aprendí y lo que crecí con las Águilas del América".

Asimismo, Muñóz manifestó su agradecimiento con la afición americanista, misma que en palabras del guardameta, siempre lo apoyó y quienes difícilmente podrá olvidar.

"Me voy profundamente agradecido por los grandes momentos que más allá de quedar grabados en la memoria del futbol mexicano, quedarán grabados en mi corazón, mi consolidación como arquero llegó en esta gran institución. El Club América vivirá en mi corazón por siempre, le agradezco a la inigualable afición el haberme abrigado, cobijado y apoyado en todo momento".

Finalmente, el guardameta de 36 años de edad se dijo agradecido con la directiva del equipo, así como con todo el personal que labora en la institución.

"Del mismo modo quiero agradecerle a la directiva por dejarme ser parte de esta enorme institución, a mis compañeros, al personal administrativo, utileros, gente de prensa, cocineros, todos y cada uno de ustedes que me hicieron sentir como en casa. A donde quiera que vaya siempre serán parte importante de mi vida, gracias por todo y seguro nos seguiremos encontrando", finalizó el arquero mexicano.

A falta de que se haga oficial, Moisés Muñóz defenderá los colores de Jaguares de Chiapas durante el Clausura 2017.