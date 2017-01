Óscar Jiménez ve como un sueño hecho realidad su llegada al América

(Foto: Pasión Águila)

Tras concluir un corto período de vacaciones, las Águilas del América retornaron a los entrenamientos con vísperas a su debut en el Clausura 2017, visitando al conjunto del Toluca el próximo domingo.

Uno de los elementos que reportó con anterioridad y estuvo trabajando al máximo, es el refuerzo en la portería, Óscar Jiménez, quien habló sobre lo que será su oportunidad con el cuadro de Coapa.

“Me sentí muy contento (por el llamado), era una noticia que desde niño me propuse, me visualice y es un sueño hecho realidad, no todos tienen la fortuna de llegar a este club, al equipo más grande. Estoy disfrutando todo el tiempo que llevo aquí".

El arquero mexicano argumentó sentirse bien físicamente y se dijo sabedor de que en América no hay pretextos y que está trabajando con la mayor humildad posible.

Sobre su competencia interna en el Nido, el argentino Agustín Marchesín, Jiménez manifestó: “Ya tengo días que he trabajado con él, el tiempo que llevamos acá, nos hemos apoyado, es muy importante porque al final para todos nos ayuda la competencia, vamos bien”.

Óscar habló sobre sus aptitudes: “Es difícil decir las mejores, en este club y más con el señor (Ricardo Antonio) La Volpe, tienes que tener mucha técnica en los pies. Trato de trabajar todas mis cualidades, abajo del marco, centros despejes y achiques, trato de mejorar diario todo”.

Finalmente, el cancerbero mandó un mensaje a la afición azulcrema de cara a lo que será el 2017: “Que se queden tranquilos, América es un club muy grande, yo creo que todos los que llegamos acá tenemos ese compromiso de dejar todo, de ser ganador en cada partido, cada torneo, cada campeonato. La gente irá viendo nuestro trabajo, sabemos de la presión que hay, me siento contento y con mucha madurez”, finalizó.