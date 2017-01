Pablo Aguilar: "Tengo pendiente ganar más titulos con América"

(Foto: EFE)

Pablo Aguilar se ha convertido en uno de los pilares del equipo, no sólo por su calidad futbolística, sino por el empuje y la garra que contagia a sus compañeros. Un jugador emblema que va con mucha valentía a cada pelota y la pelea como si fuera la última, sin duda, el jugador paraguayo es de los consentidos por la afición.

“Tengo algunos pendientes (con América), ganar más títulos de los que ya se ganaron. En lo general me siento bastante bien, uno se entrega al máximo por esta playera y es un orgullo estar acá”, así se pronunció al ser cuestionado sobre su sentir al portar los colores del Club América.

De igual forma, enfatizó acerca de la regularidad que tiene el jugador guaraní, resultado del gran trabajo que realiza día a día: “Gracias a Dios no he tenido lesiones fuertes, en lo personal cada partido me he sentido muy bien. La base del entrenamiento es lo que ayuda bastante”.

Sobre la relación que lleva con Ricardo La Volpe, Pablo señaló que es un profesional que brinda muchas facilidades para que el jugador se sienta cómodo: “Cada uno tiene su estilo de juego, con el profe La Volpe estamos bastante bien. Llegamos a una final, aunque lastimosamente no la ganamos pero ya nos adaptamos al estilo de juego que él quiere”.

Respecto a lo que será el partido de este domingo frente a Toluca, esto fue lo que dijo: “Son un rival que siempre nos hacen partidos muy lindos, siempre nos complica, se han reforzado bastante bien. Daremos un muy buen partido”.

Para terminar, se dio tiempo para opinar sobre una posible unificación entre CONMEBOL y CONCACAF para las eliminatorias del Mundial 2026: “Sería muy importante, a México le podría ayudar mucho enfrentar a selecciones de Sudamérica”, sentenció.