Para Renato Ibarra será raro enfrentar a Rubens Sambueza

América sigue trabajando de cara a su debut en el torneo de Clausura 2017 este próximo domingo en calidad de visitante a los Diablos Rojos del Toluca.

En entrevista a la cadena televisiva de TDN, el mediocampista ecuatoriano, Renato Ibarra, habló de cómo llega el equipo de cara a una revancha tras quedarse en la orilla del título la temporada recién concluida en el mes de diciembre.

“Creo que la verdad el equipo viene muy bien, hemos venido trabajando de la mejor manera después de las vacaciones que tuvimos, venimos con mucha más energía, más ganas de conseguir cosas grandes, el título es el principal objetivo”.

Un eventual debut de Rubens Sambueza con los escarlatas está palpable y sobre dicha circunstancia, Ibarra opinó de poder enfrentar al ex capitán azulcrema: “Creo que son cosas del futbol, uno nunca sabe cuándo uno puede estar en otro equipo. Cuando yo llegué me ayudó muchísimo porque fue el líder del grupo, va a ser un poco raro verle de contrario”

Sobre su desempeño en el equipo capitalino y lo que será su segunda campaña en el balompié mexicano, el sudamericano refirió: “Estoy trabajando de la mejor manera, al principio sí se me hizo un poco difícil porque no encontraba un rumbo de juego. Los compañeros me dieron mucha confianza y creo que eso fue algo que me impulsó muchísimo”.

América buscará este domingo apenas su cuarta victoria enfrentando a los Diablos fuera de casa, en los últimos once años dentro de la era de los torneos cortos.