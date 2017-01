Ricardo La Volpe: "Tenemos con qué pelear el campeonato"

(Foto: Twitter)

Ricardo La Volpe se mostró inconforme con el debut de América en el Clausura 2017. Al terminar el encuentro frente a Toluca, el técnico analizó el accionar de los suyos y reconoció el buen trabajo del rival.

"En general vi un equipo compacto, tuvimos problemas en el último tercio de la cancha, habrá que trabajar mucho más. Ellos hicieron su partido con goles bonitos fuera del área, golazos la verdad".

El 'Bigotón' dijo a la prensa que su escuadra tendrá que enfocarse en trabajar en la recuperación de la pelota para no regalar la media cancha, pues a pesar de que "hicieron su esfuerzo y transpiraron la camiseta, sentí que el equipo se partió cuando ellos (Toluca) recuperaban la pelota".

En busca de otro refuerzo

Aunque Cecilio Domínguez fue anunciado como refuerzo de Las 'Águilas', el estratega confesó que espera a uno más. Sin embargo, el tema no le quita el sueño y considera que cuenta con un plantel de gran mentalidad y capacidad: “Espero tener lo más pronto posible los dos refuerzos. Hoy ya vino uno y esperemos que se adapte lo más pronto a la altura. Falta uno más y veremos si se puede hacer, si no, no me mata ni me deja dormir si no se contrata. Tengo un buen equipo, tengo una buena base. Sí se fueron jugadores importantes pero tengo con qué pelear el campeonato y ser protagonistas porque nos van a exigir eso".

"¿Qué más quisiera yo que tener el equipo completo al inicio del campeonato? La directiva hace su esfuerzo, pero los precios se elevan y si quieres comprar un jugador mexicano te hablan de 10 ó 12 millones de dólares", agregó.

Por último, el argentino comentó qué posición se buscó cubrir previo al arranque del torneo: “Fuimos a buscar un lateral porque no teníamos por lo de Paul Aguilar y se asustaron por los precios. No es para desprestigiar a los jugadores ni nada por el estilo, pero (los que se buscaron) no son indiscutibles ni llamados a la Selección".

Adiós a la cábala

Cabe resaltar que La Volpe rompió la superstición de no saludar al entrenador rival previo al inicio del encuentro.

La imagen del técnico americanista dándole la mano a Hernán Cristante fue una de las grandes sorpresas del fin de semana, ya que en su etapa dirigiendo a Jaguares, el sudamericano tuvo problemas con Miguel Herrera al negarle el saludo.