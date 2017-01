Cecilio Dominguez, impaciente por debutar con América

Google Plus

(Fotomontaje: Hazel Gardel)

Cecilio Domínguez, reciente incorporación americanista. Se encuentra en espera de poder realizar su debut con las Águilas. En plática con el sitio oficial del club, declaró que se siente muy contento e ilusionado tras su arribo al equipo más ganador del fútbol mexicano.

“Estoy muy feliz por estar acá, me siento ansioso por entrenar con el plantel y jugar. Me sentí muy bien en las pruebas físicas, todas las pasé, no puedo esperar más para formar parte del plantel”, así lo manifestó el atacante guaraní.

Cecilio ha tenido un breve acercamiento con sus compañeros de equipo, asegurando que percibe un gran ambiente que lo motiva a querer integrarse cuanto antes a todo lo que compete la institución: “Ellos en el vestuario me hablaron, me sentí muy cómodo, espero estar pronto jugando con ellos”, apuntó.

Al consultarle sobre la buena cantidad de paraguayos que militan en el club, esto fue lo que dijo: “Es una ventaja para mí porque así no me sentiré lejos de casa, vamos a estar cinco compañeros paraguayos en el club y estoy muy feliz por eso también”, comentó.

Para finalizar mandó un mensaje a la afición americanista donde menciona que pueden estar tranquilos ya que el jugador dará lo mejor de sí mismo: “De parte mía diré entrega, pelearé cada balón como si fuera el último. Nada más decirles a ellos que nos alienten como siempre lo han estado haciendo, he visto por redes sociales lo que es el América y me sorprende mucho, me emociona, ya quiero jugar”, sentenció.

El atacante procedente de Cerro Porteño tuvo una gran participación en los certámenes sudamericanos, en donde incluso definió desde los 11 pasos con suma categoría. Aspecto que viene bien en Coapa ya que el equipo se había visto mermado en esa instancia. Se espera que Cecilio pueda hacer su presentación como azulcrema este sábado frente a Tigres.