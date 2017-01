América vs Santos Laguna en vivo online en Copa MX 2017 (3-2)

Google Plus

¡TERMINÓ EL PARTIDO! América derrota 3-2 a Santos Laguna en el inició de la Copa MX 2017. Gran resultado para los dirigidos por La Volpe. Las Águilas consiguen los primeros 3 puntos en el certamen. Gracias por acompañarnos en el minuto a minuto de VAVEL México.

90' ¡MARCHESÍN! Gran remate de Julio Furch en la recta final del partido. Marchesín salvando al América.

86' ¡Disparo de Mauro Cuero que se va por a un lado!

82' Centro de Michael Arroyo que termina en gran remate de Oribe Peralta quien se quiere sumar a la fiesta de las ex en el Estadio Azteca.

78' ¡AY MICKY! Michael 'Gambetita' Arroyo intentó una bicliceta de otro partido pero se le escapó el balón. Que cerca el ecuatoriano.

65' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Y una vez más la LEY DEL EX. Osvaldo Martínez la puso en el ángulo, que golazo del ex-americanista. América 3-2 Santos.

63' ¡CEEEEERCA! Gran disparo de Armenteros que se va por encima del marco de Marchesín. Santos quiere reaccionar.

55' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! El tercero de las Águilas, gran recepción en el area de Silvio Romero que cruza el disparo y nada que hacer para el guardameta de la Comarca. América 3-1 Santos.

46' ¡¡VAMOS CON LA SEGUNDA MITAD!!

45' Finaliza la primer mitad. América 2-1 Santos.

44' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! ¡¡OTRA VEZ LA LEY DEL EX!! ¡QUE ZAPATAZO de Carlos Darwin Quintero! Remontada azulcrema, que golazo del colombiano. América 2-1 Santos.

38' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! ¡APARECIÓ LA LEY DEL EX! Osmar Mares empata el partido con un disparo cruzado dentro del area. América 1-1 Santos.

33' Amarilla para Pablo Armenteros por una entrada sobre Bruno Valdez.

30' Llegamos a la media hora de partido. Santos Laguna le esta pegando 1-0 a América en el Estadio Azteca.

25' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Ulises Dávila abre el marcador en el Estadio Azteca, gran disparo de tiro libre que supera la barrera y a Agustín Marchesín. América 0-1 Santos.

24' ¡MARCHE! Disparo de Ulises Dávila que es desviado abajo por Agustín Marchesín, la primera buena de Santos Laguna

23' Servicio por la izquierda que buscaba a Julio Furch pero es bien desviado por Bruno Valdez al tiro de esquina.

11' Disparo de Manuel Pérez, canterano azulcrema pero no pasa nada.

6'. Primera falta del partido, primer disparo del encuentro. Diego de Buen intentó colgar un tiro libre pero se va muy por encima del arco de Agustín Marchesín.

20:30. ¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO AZTECA!!

20:24. Por su parte, el 'Chepo' se la jugará con: González, Abella, Izquierdoz, Andrade, Flores, Armenteros, Alvarado, De Buen, Enríquez, Dávila y Furch.

20:21. América ya tiene once inicial. El cuadro de Coapa debutará en Copa con los siguientes jugadores: Marchesín, Mares, Aguilar, Goltz, Valdéz, Güemez, Ibarra, Mina, Álvarez, Darwin y Romero.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del América vs Santos Laguna, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azteca. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Reencuentro de Agustín Marchesín con su ex-equipo, recordar que hace unos años comentó que jamás dejaría a Santos para ir a Coapa; sin embargo, terminó por retractarse de sus palabras, en cuanto se confirmó su fichaje al conjunto azulcrema.

Santos Laguna ha sido víctima de burlas por se considerada como 'cantera águila' tras ser el principal exportador de figuras a Coapa entre ellas: Oribe Peralta, Darwin Quintero, Christian Benítez y Agustín Marchesín.

“Estoy muy feliz por estar acá, me siento ansioso por entrenar con el plantel y jugar. Me sentí muy bien en las pruebas físicas, todas las pasé, no puedo esperar más para formar parte del plantel”, así lo manifestó el atacante guaraní.

Sin duda, uno de los jugadores que más dio de qué hablar fue el paraguayo Cecilio Domínguez, quien ya podrá ver acción en caso de que Ricardo La Volpe lo considere conveniente.

Minuto a minuto del partido América vs Santos Laguna en vivo

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del América vs Santos Laguna en vivo, correspondiente al primer partido de la Copa MX Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca a partir de las 20:30 horas.