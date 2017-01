Para La Volpe ganar era lo más importante

Foto: (Twitter)

Satisfecho por la actuación de dirigidos en la Copa MX, el estratega del Club América, Ricardo La Volpe aclaró en conferencia de prensa que la llegada de un refuerzo más no es tema que le quite el sueño.

"Necesito un volante y no pasa nada si llega o no, lo determina la gente que debe decidir. Si al equipo lo veo bien, sigo dirigiendo; cuando un técnico se queda es para tomar el reto de hacer un equipo ganador y a estas alturas no se me complica, tengo equipo completo".

"A mí me contrataron para dirigir. Hay un director deportivo que toma las decisiones y no puedo saber si es por situación económica, yo no me meto en eso. Yo me preocupo por el equipo que me dan. Si hacen cambios, por algo lo harán", agregó el timonel.

El argentino afirmó que la incorporación se haría con la intención de reforzar la media cancha, zona en la que "se ganan los juegos" y dijo que espera que Cecilio Domínguez ayude a equilibrar el juego de la manera que espera. "Veremos si llega el otro jugador que dicen, porque se nos fueron dos importantes: Osvaldo y Sambueza".

La Jornada 3 trae consigo el duelo ante Tigres y La Volpe habló sobre lo sucedido en la 'Final Navideña': "Yo creo que fuimos superiores y el factor suerte para el Campeón pudo estar. La expulsión no la esperábamos y la segunda no fue, el gol fue faltando un minuto. Mi equipo está contento, nos pondremos más contentos, tenemos buen plantel, con cuatro o cinco líderes, y me da tranquilidad porque para que este equipo pierda hay que transpirar mucho la camiseta antes".

"Había que ganar como sea, arrancaba la Copa, teníamos jugadores que no habían arrancado totalmente y mezclamos el equipo. Me gustó el funcionamiento, el primer tiempo me encantó la movilidad, el protagonismo. Venimos con una rachita de goles increíbles (en contra), pero se sacó el resultado que es lo más importante", concluyó el técnico.