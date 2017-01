Gerson Torres: "Voy a jugar en la sub-20"

(Fotomontaje: Hazel Gardel)

Los grandes de Europa recurren a contrataciones de jóvenes promesas que a la postre terminan siendo baluartes o incluso hasta figuras de las instituciones, como el caso de Messi. No es muy común que en el fútbol mexicano se fichen jugadores jóvenes provenientes de otros países con el objetivo de pulir aquellas joyas y en un futuro ser utilizados en el primer equipo como estelares, es por eso que el fichaje de Gerson Torres resulta algo inesperado aunque el joven Tico ilusiona a más de uno.

La contratación fue muy sonada, pero no precisamente por ser esperada sino por la incógnita que envuelve a la transacción. Y es que no cualquiera se aventura a fichar un joven de la liga Tica, América lo hizo y confía en el proyecto, sin embargo, no deja de ser sorpresivo hasta para el propio jugador: “Me sorprende porque América es el equipo más grande, apenas tengo 19 años”, resaltó.

A su vez, habló de la oportunidad que implica llegar al América aunque la regularidad la encuentre más con la sub-20 que con el primer equipo: “Por ahí me ha dicho que voy a jugar en la sub-20, con la posibilidad de incorporarme al equipo. Hace mucho que un jugador de Costa Rica no juega en el fútbol mexicano, está claro que ahora me toca demostrar, para abrirle la puerta a muchos jugadores más”, disparó.

Para finalizar, hizo énfasis en la responsabilidad que tiene ahora que es parte del club más ganador del balompié azteca, no sin antes externar su alegría por llegar a la institución de Coapa a la cual promete brindarle lo mejor de sí: “Es el equipo más grande de México, la verdad no hay palabras para describir lo que siento. Estoy muy contento de estar acá, trataré de ayudar y aportar lo mejor”, sentenció.