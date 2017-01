Edson Álvarez: "Tenemos una deuda con la afición"

Luego de dos derrotas consecutivas en Liga, las Águilas tienen el firme objetivo de sumar su primera victoria del certamen este sábado, cuando reciban a los Tiburones Rojos de Veracruz. En entrevista para el Club América, el juvenil Edson Álvarez, externó su sentir hacia aquellos que le han tenido confianza para poder ser una pieza constante del primer equipo.

"En lo personal me siento muy agradecido con todas las personas que me han dado estas oportunidades, con Ricardo (La Volpe), con la directiva, me siento muy motivado, apenas es el comienzo, no es el que hubiéramos querido pero el equipo está trabajando fuerte, en lo personal me preparo día a día lo mejor que puedo para salir a la cancha y dejar todo".

Sobre los halagos recibidos por parte del estratega del equipo, Ricardo La Volpe, el camisa '282' aseguró que la mejor manera de agradecer dicha confianza es dentro del terreno de juego.

"Me llena de mucha alegría y de mucha responsabilidad porque eso me motiva a seguir respondiendo en la cancha que es de la mejor manera en que puedo agradecerle su confianza y las oportunidades que me ha dado".

Por otra parte, Edson sabe que si bien Veracruz es un equipo inmiscuido en problemas porcentuales, serán un rival complicado de vencer pues se juegan el todo por el todo.

"Sabemos que Veracruz está peleando el descenso y va a salir con todo, nosotros tenemos una deuda con nosotros mismos, con la afición, con la institución; creo que va a ser un partido muy lindo donde tenemos que salir a imponer nuestras condiciones".

Finalmente, Álvarez mandó un mensaje a la afición americanista: "Gracias por todo su apoyo, me preparo día a día para seguir mejorando, sé que todavía me faltan muchas cosas por mejorar".