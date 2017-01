Ricardo La Volpe: "Nos falta más genialidad, más picardía”

(Foto: Getty)

América obtiene sus tres primeras unidades en lo que va del Clausura 2017, el timonel azulcrema Ricardo Antonio La Volpe se dijo un poco más tranquilo pero insatisfecho con el accionar del equipo.

Fiel a su costumbre, Ricardo Antonio La Volpe enfatizó en las decisiones arbitrales que desde su punto de vista perjudicaron al equipo: “Hay una jugada que como es América nadie va a hablar. La del arquero es una expulsión grandísima, el jugador se va solo y el arquero nunca ve la pelota y que el árbitro no vea eso me parece extraño. América tiene que jugar contra todo, es el que vende”, disparó.

Por otra parte se dijo preocupado de no encontrar la contundencia que pretende: “Tengo que seguir trabajando y encontrar la idea futbolística con ellos (los jugadores). A veces aunque pongas 5 delanteros no te garantiza que vas a ganar por tres goles”, apuntó.

De igual manera, subrayó la falencia que existe en el equipo, de acuerdo a sus palabras América necesita un jugador que tome la pelota y genere dinamismo para sus compañeros: “El fútbol pasa por el medio campo; la creatividad. Ahí nos está faltando creatividad, un volante con mejor manejo, una fluidez futbolística, mayor protagonismo”, así lo manifestó.

A su vez, destaca la actuación del equipo sin embargo deja claro que no le llena el ojo: “Era importante ganar hoy pero si me preguntan si me gustó como ganamos yo te digo que no. Me hubiera gustado ganar más contundente, siempre he dicho que los resultados me gustan que yo vaya a dormir y estar tranquilo, hoy todavía no estoy tranquilo porque al equipo lo veo con un protagonismo pero me falta más genialidad, más picardía”, sentenció.

América tendrá dos semanas ajetreadas ya que se junta el partido pendiente con Chiapas en Tuxtla, sin duda las Águilas tienen la oportunidad de repuntar en la tabla y reivindicar el vuelo hacia el primer objetivo que es la liguilla.