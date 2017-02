Ricardo La Volpe: "Jugar con presión no es fácil"

(Foto: VAVEL | Sebastián Espino)

Satisfecho por el accionar de sus dirigidos en el encuentro ante Monarcas, Ricardo La Volpe, aseguró en conferencia de prensa que se encuentra tranquilo por la solidez que mostró el conjunto de Coapa.

"Agradezco a los jugadores la entrega y la inteligencia. Jugamos contra un equipo que tiene sus problemas por los puntos y nosotros por lo que se dice. Jugar con presión no es fácil y hoy el equipo supo hacer bien las cosas, controló el partido, hay confianza para seguir trabajando".

El argentino afirmó que no se preocupa por las palabras de la prensa, pues está tranquilo por lo que el equipo hizo desde el torneo pasado: "El campeonato anterior este equipo terminó invicto, cuando se perdió fue por penales y estuvimos a un minuto de salir campeones. El plantel y la materia prima están, los resultados a veces se dan. Las críticas se dan por dos cosas: 50 por ciento porque es América y el otro 50 porque yo lo dirijo".

Debido a la presión que inundó la concentración al perder en la Copa MX frente a Coras, el técnico habló con los jugadores para conseguir mayor equilibrio y protagonismo en el juego: "les dije que jueguen con más soltura, que no se preocupen por lo que dicen porque todo es hacia mí. Esto es futbol, hay que aceptarlo, tomar responsabilidad, retos y aquí estamos".

Por otra parte, La Volpe habló de la competencia interna del club. Declaró que tiene: "un equipo de alto nivel con jugadores de grandes nombres; son entre 18 y 20 jugadores de primer nivel más los jóvenes que van "agarrando colmillo" con una camiseta que pesa".

Al ser cuestionado por no arrancar el partido con Darwin Quintero y Edson Álvarez, respondió que son decisiones que toma y habla en el vestidor con cada jugador, no con los medios: "No estoy enojado ni peleado con nadie. Es una preocupación la contratación de extranjeros, hoy no está Arroyo, para un técnico no es fácil elegir porque me gustaría que estuvieran todos. Si pudiera tener 11 en el primer tiempo y otros 11 en el segundo, también lo haría", agregó.

"Tenemos que estar conscientes de que hay que sumar, conocemos los retos. La primera meta es entrar a la Liguilla, sobre eso vamos a trabajar y luchar", finalizó El 'Bigotón'.