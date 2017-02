Rafael García: “No hay nada que reprocharle al equipo"

Google Plus

(Foto: Enrique Ortega - VAVEL México)

América sale del Omnilife con las manos vacías y el orgullo herido tras perder el clásico nacional. En la recta final del partido el árbitro expulsó a Ricardo La Volpe por un leve contacto con el jugador rojiblanco, por lo cual Rafael García terminó dirigiendo al equipo y por supuesto tomando la palabra en conferencia de prensa.

Pese a lo negativo del resultado y todo lo que conlleva perder ante el odiado rival, el ´Chiquis´ García señala que no haya nada que se les pueda recriminar a los jugadores pues dejaron todo en la cancha: “No hay nada que reprocharle al equipo en cuanto a actitud, se mataron hasta el último minuto. No están pasando por su mejor momento futbolísticamente, pero tienen muchas ganas de salir adelante”, apuntó.

A su vez, mencionó que América no se encuentra hundido en el abismo como se señala. Se dice tranquilo y confiado en que a basa de trabajo se podrán revertir los malos resultados “El equipo tiene que mejorar, hay que trabajar en estos momentos que las cosas no se nos dan. Con los jugadores estamos muy contentos porque toda la semana se matan”, así lo manifestó.

Respecto al juego desplegado por las Águilas que no es precisamente del agrado de los aficionados, García hizo énfasis en lo generado por el equipo y minimizó las falencias del accionar azulcrema: “Está faltando un poco de precisión, hemos tenido opciones claras que no las aprovechamos. En este partido no se dieron pero aún con un hombre de menos hicimos contragolpes que salieron bastante bien”.

Por otra parte, habló sobre Ricardo La Volpe y su relación con el club, asegurando que el ex DT de la selección mexicana está contento en Coapa y no tiene ningún tipo de inconveniente como se había señalado “Desde que llegamos a la institución nos han tratado de maravilla, hemos tratado de poner nuestro sistema de juego. En ese aspecto a Ricardo lo veo mejor que nunca y con muchísimas ganas de sacar esto adelante”, sentenció,