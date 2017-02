Oribe Peralta: "Estamos dolidos con la afición"

Google Plus

(Foto: Internet)

El delantero mexicano Oribe Peralta fue el único jugador del con junto americanista que se detuvo para hablar con los medios. Dio la cara por sus compañeros y habló sobre las falencias del equipo y la forma en que el plantel deberá encararlas, pues todos son conscientes de la situación que envuelve a la institución de Coapa.

El punta de las Águilas no pudo disimular su descontento con el resultado negativo sufrido en el clásico nacional. Externó su dolencia por el mal paso pero aseguró que el equipo es responsable y buscará la manera de ingresar a la fiesta grande, que es el primer objetivo de las Águilas “La verdad estamos tristes, mal. No era para nosotros presupuestada la derrota, con 10 hombres estaba complicadísimo. No nos queda más que seguir adelante y tratar de meternos a la liguilla”, apuntó.



A su vez, mencionó que el dialogo será parte fundamental en el equipo para salir de la mala racha que acecha a los de Coapa “No sé qué es lo que nos esté pasando pero si tenemos mucho que mejorar, tenemos que hablarlo, plantearlo y mejorar porque aún tenemos mucha chance de clasificar”, externó.

Por otra parte, mencionó que pese a no haber hablado con el timonel azulcrema Ricardo La Volpe, los propios jugadores se hacen cargo de la situación y sin buscar culpables quieren revertir el mal paso "No hemos hablado con La Volpe, hablamos entre nosotros que no podemos quedarnos ahí", disparó.

Para finalizar, se dijo avergonzado ante los seguidores americanistas que no han tenido muchas alegrías en los últimos meses y pese a eso siguen apoyando al equipo comandado por Ricardo Antonio La Volpe "Estamos dolidos con la afición. No queda de más que mejorar, porque seguimos con chance de clasificar", así lo manifestó el capitán azulcrema.