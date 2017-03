Silvio Romero: "No nos tenemos que dormir"

Google Plus

(Foto: Getty Images)

América inició el trabajo previo al duelo contra Santos Laguna por la Copa MX. Cecilio Domínguez sigue sin trabajar a la par de sus compañeros mientras que Cristhian Paredes está integrado con el primer equipo. De estos y otros temas habló el delantero americanista Silvio Romero quien a la salida del entrenamiento se detuvo para hablar con los medios.

Romero es consciente del mal paso de los azulcremas, sin embargo, asegura que los resultados del América siempre se maximizan por ser América, sin importar si son negativos o positivos: “Sabemos que siempre se exagera, hay que estar tranquilos. No tuvimos el arranque que queríamos pero hay tiempo y podemos lograr el objetivo”, apuntó.

A su vez, mencionó que si bien aún hay chances de acceder a la liguilla, el equipo debe despertar de una vez por todas antes que el tren de las oportunidades pase de largo: “No nos tenemos que dormir, tenemos que conseguir la mayor parte de puntos que es lo que queremos”.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el golpe anímico que implica la victoria en el clásico joven, se dijo contento por haber participado en la victoria aunque no se haya podido hacer presente en el marcador: “Contento por el resultado, porque es un clásico y se gana de manera justa. Estoy contento porque uno trata de colaborar y me tocó ser parte del 11 inicial así que fue una doble alegría”, así lo manifestó.

De igual manera, el delantero argentino dijo no estar desesperado por la ausencia de gritos por parte suya en los últimos partidos, situación contraria al semestre pasado donde el ´9´fue el goleador del equipo, además de recalcar que no le molesta no tener regularidad en el 11 inicial: “No estoy desesperado, uno siempre quiere estar pero sabemos la competencia que hay. Tenemos grandes jugadores pero tenemos que aprovechar todas las oportunidades” sentenció.