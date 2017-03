Ricardo Peláez planea que Diego Lainez ya entrene con el primer equipo

Google Plus

(Foto: ESPN)

En entrevista para ESPN, Ricardo Peláez, habló acerca del futuro del joven canterano, Diego Lainez, quien debutó el pasado miércoles, en el último partido de fase de grupos de la Copa MX ante Santos, donde entró de cambio para demostrar sus habilidades.

Lainez apenas tiene 16 años, edad poco común para que un equipo lo lleve al primer equipo, sin embargo, ha destacado lo suficiente para que Ricardo La Volpe lo tomara en cuenta: "Es una caso muy especial porque esta muy jovencito, normalmente los procesos son un poquito más tardados, pero este muchacho ha mostrado cosas muy importantes; casi no lo tenemos en Coapa todo el año, se va con selecciones a cualquier tipo de giras".

Sobre la pretensiones de Peláez, al llamarlo tan joven, comentó que se debe a su experiencia en selecciones menores, con lo cual aporta bastante: "Lo que pretendemos es que este más pegado ya al primer equipo, ya entrenando permanentemente con el primer equipo y soltarlo, el proceso de selecciones es fundamental, porque ese rol internacional es invaluable, esa experiencia que adquieren bajo presión representado a un país en selecciones menores es fundamental".

También se refirió al trabajo que han realizado las fuerzas básicas: "No es fácil trabajar con fuerzas básicas, es algo que tenemos en mente, y que afortunadamente ya hoy se empieza a ver, y con más claridad, vemos a Burón, vemos a Pimentel entrando y saliendo, el caso de Marín que lleva dos clásicos consecutivos. Tenemos a algunos jugadores prestados, que es un proceso que realizamos desde hace algunos años, ya cuando están cerquita; prestamos al Guero Díaz, el cado de Pineda que esta en Merida, no es de un día para otro. Hoy ya empezamos a ver rastros del trabajo que se hace y que va a ser fundamental".

Por último, Ricardo reconoció el talento y la calidad que los mexicanos demuestran en el mercado: "Hoy en día los costos de los jugadores son altos, más incluso los mexicanos que los extranjeros muchas veces, y es importante, y es parte de este proyecto y de esta reinvención que planeamos hacer este año".

Por otra parte, el papá de Lainez confesó los detalles que ha vivido su hijo para estar en el primer equipo del Club Amérca: "El objetivo es que todavía no hable con los medios, poco a poco lo van a ir llevando, lo van a ir formando como ellos lo han hecho muy bien. Desde muy chico, Diego siempre le fue al América, el decidió América, a mi me dio gusto porque desde el momento en el que lo lleve a la visoria es la cara más feliz que he visto en mi vida".