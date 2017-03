Los juveniles de las Águilas buscan mantenerse en zona de calificación

Google Plus

(Foto: Fuerzas Básicas América)

Las juveniles Águilas del América tuvieron una muy buena jornada en todas las categorías inferiores con vista a la clasificación y el poder escalar posiciones en la tabla ya que el torneo mexicano comienza a llegar a su etapa de madurez.

Luego de que el primer equipo haya conseguido el empate ante los panzas verdes de León en el Estadio Nou Camp, con anotaciones de Mauro Boselli por parte del León y Bruno Valdéz por el conjunto azulcrema, las categorias Sub- 20 y Sub- 17 hicieron lo propio en las instalaciones de la Casa Club León, mientras que la categoría Sub- 15 viajó hacia el Estado de México para su enfrentamiento ante los Diablos Rojos del Toluca.

Sub- 20

Luego de una seguidilla de partidos sin conocer la derrota, Las Águilas del América propino una goleada de 4-1 a los guanajuatenses en su visita a la ciudad de León. Los goles por parte de los americanistas fueron de Cristhian Paredes, Gerson Torres, Enrique Cedillo e Iván Moreno, mientras que la solitaria anotación de los panzas verdes fue por parte de Juan Rangel. El equipo de Coapa se coloca en la novena posición de la tabla.

EL conjunto americanista salto a la cancha con: Daniel Claverie, Erik Pimentel, Bryan Colula, Jonathan Hernández, Luis Amador, Enrique Cedillo, Brandon García, Gerson Torres, Abraham Chávez, Ricardo Marín y Cristhian Paredes.

Segunda División

El equipo que participa en la Segunda División de la Liga Premier consiguió la victoria en el partido que enfrentó a Real Cuautitlán dentro de las canchas de Coapa donde consiguieron otro triunfo importante por marcador de 3-2 con goles de Juan José Rodríguez, Edson Ruiz y Francisco "El Cachis" Rivera, quien sigue encendido y enamorandose de la red, ya suma 7 anotaciones en el Clausura 2017 ocupando el tercer puesto de la tabla de goleo. Los dos tantos por parte del equipo visitante fueron de Efraín Torres y Alexis Villa. Tras su paso firme, las Águilas obtuvieron el liderato general.

Sub- 17

En la categoría Sub- 17 los de Coapa consiguieron un empate en el duelo ante la fiera del León por marcador de 2-2 como visitantes, los autores de las anotaciones por parte de los americanistas fueron de José Hernández y Mauricio Galván, así mismo por parte de los guanajuatenses fueron de Juan Flores y Alberto Anaya. El siguiente partido que disputaran sera ante los Rayos del Necaxa.

Sub- 15

Los juveniles dirigidos por José Espinoza visitaron el Estado de México en el encuentro donde consiguieron un empate a 2 goles ante el equipo chorizero, los goles de las Águilas fueron de Santiago Naveda y Miguel 'Chucky' Pantoja quien se mantiene como uno de los mejores artilleros de este torneo Clausura 2017 con 5 anotaciones. Mientras que los goles por parte del equipo del Toluca fueron de Oscar Millan y Enrique Segura. Su próximo enfrentamiento sera ante el equipo de Chiapas.