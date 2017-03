Ricardo Antonio La Volpe: "Jamás uso la palabra fracaso"

Google Plus

(Foto: Pasión Águila)

Terminó el andar del América por la Copa MX. La noche de este miércoles, el cuadro azulcrema fue eliminado por los Xolos de Tijuana por la mínima diferencia, en la instancia de los Octavos de Final.

De inmediato la palabra fracaso, rondó en la conferencia de prensa de Ricardo Antonio La Volpe, a lo que el timonel de la escuadra capitalina refirió de manera contundente: “Jamás uso la palabra fracaso, yo creo que son objetivos que no se logran, metas que no se logran, eso sí. Obviamente que el América no tiene que quedar afuera porque las metas es estar peleando un campeonato”.

El ‘Bigotón’ consideró que el partido fue parejo y que su línea defensiva es sólida y agregó: “Estamos en el diálogo de qué nos pasa en media cancha hacia arriba, en el último tercio, es donde yo creo que no está faltando, el desequilibrio. El dribling es fundamental en el futbol actual y en este momento no estamos en lo correcto”.

El tema del arbitraje no pudo pasar desapercibido. La Volpe consideró que Guido Rodríguez, elemento de Tijuana, tuvo que ser expulsado por doble amarilla y por ende, el propio Miguel Herrera optó por sacarlo para evitar que se fuera del terreno de juego.

“Con este equipo perdí una Final por una mala decisión (arbitral), y perdió la Copa (MX) contra Chivas por una mala decisión y hoy en un partido cerrado, hay una mala decisión”, finalizó.

Sanción a Pablo Aguilar, en suspenso.

Por otro lado, la Comisión Disciplinaria informó a través de un comunicado de prensa, que se abrió un oficio de investigación, luego de la trifulca al final del partido entre América y Xolos donde Pablo Aguilar fue captado por las cámaras agrediendo al central del compromiso en el Estadio Caliente. Tanto el defensa paraguayo como el silbante tendrán su derecho de réplica y al final se dará a conocer la sanción para el zaguero azulcrema.