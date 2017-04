Agustín Marchesín; del odio al amor, hay un solo paso

(Foto: Récord)

El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos y este 5 de abril se ha cumplido rápidamente un año de lo que considera el arquero argentino, Agustín Marchesín, su error más garrafal en su carrera y que posteriormente denotó la polémica con el entorno de las Águilas del América.

Es precisamente hace 365 días cuando el conjunto de Coapa enfrentó las Semifinales de Vuelta de la Concachampions en la cancha del Estadio Azteca ante Santos. El partido de Ida terminó 0-0 y de igual forma en el encuentro definitivo, el tiempo reglamentario se vio con la ausencia de los goles.

El primer tiempo extra fue el marco para que el cancerbero sudamericano se viera envuelto en una falla que lo marcaría por el resto del año. Tiro libre del ecuatoriano, Michael Arroyo, al cual Marchesín demostró exceso de confianza y al querer sujetar el balón con ambas manos, el mismo se le escabulló y terminó en el fondo de las redes para el 1-0; resultado que al final se mantuvo y el cuadro azulcrema avanzó a la Final y posteriormente terminó Bicampeón del certamen.

Días después a su falla en el Coloso de Santa Úrsula, ‘Marche’ tuvo declaraciones desafortunadas y que calaron hondo en gran parte de la parcialidad de las Águilas: “A mí me gusta ganar los partidos con el corazón, con este club (Santos) me siento muy identificado por cómo se ganan los partidos, porque se lucha, se vive con mucha intensidad día a día y al América no lo siento así, así que no sería jugador del América”.

Finalmente el destino hizo de las suyas ya que antes de que concluyera el Apertura 2016, América hizo oficial la transacción del argentino a sus filas y la afición entró en dimes y diretes sobre si era buena opción el relevo de Moisés Muñoz y otros recordaron cada palabra que había expresado sobre el cuadro de Coapa.

Actualmente Agustín va de menos a más en las Águilas y entre sus estadísticas se encuentra una meta invicta jugando como local, evitando la caída de su marco ante Veracruz, Puebla, Cruz Azul y recientemente Rayados.

En el futbol hay un solo lugar donde se tiene que hablar sin dudar: LA CANCHA. Marchesín poco a poco parece ir cambiando el sentir de mucha afición americanista, hacia su persona.