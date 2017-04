La Volpe, tranquilo de cara a Liguilla

Google Plus

Aún sin convencer, América consiguió tres puntos frente a Querétaro y escaló lugares en la tabla general. Sin embargo, Ricardo La Volpe se dice consciente del trabajo que falta por hacer para terminar con las críticas.

"Todavía no me encanta (el juego), me da confianza y seguridad, pero para llegar a ese 100 nos falta un 20 o 30 por ciento, quizá en la agresividad ofensiva, tenemos jugadores que en mano a mano son picantes, tenemos desequilibrio; algo está pasando y lo vamos a ver en foto y video. Tenemos tres partidos todavía para darle más crecimiento, porque hoy fue un 10 de crecimiento respecto al juego del miércoles".

El argentino aseguró que tiene un grupo de leones defendiendo los resultados, pues “hubo mejor manejo, nos anularon un gol que no debieron haberlo hecho, se llegó con jugadas clarísimas aunque faltó la definición”.

Sobre las bajas por lesión, aclaró que la mayor complicación llegará cuando cuente con el plantel completo y tener que escoger un once ideal.

“Voy a ser claro. Fue atacado este club cuando todos sabían que no hicimos pretemporada, llegamos a una final, anímicamente eso nos costó; futbolistas importantísimos en el planteamiento como Renato Ibarra y Cecilio Domínguez quedaron fuera, fueron muchas complicaciones, pero cuando todos creían que el conjunto se caía, me demostraron los líderes que hay aquí que por algo estaba yo al mando y ellos se empezaron a matar en el campo”, señaló por los abucheos de una parte de la afición azulcrema.

"Aunque se tiene que soltar más, mi equipo se pone cada vez mejor físicamente; después de la eliminación de Copa nos pusimos a trabajar más fuerte. Nos está faltando esa seguridad para hacer más goles, pero qué bueno que se están dando los resultados", agregó.

Por último, La Volpe confirmó que Bruno Valdez sufrió una contractura, esto ocasionó que saliera de cambio para prevenir una lesión grave.