Ricardo Peláez: "Lo que pretendemos es cerrar bien"

Foto: (Agencias)

El Presidente Deportivo de las 'Águilas' estuvo en conferencia de prensa esta mañana acompañado de Oribe Peralta. Habló sobre el complicado torneo que se ha vivido en Coapa y destacó que a pesar de todo, las metas no han cambiado.

"Los objetivos siempre son los mismos, como cualquier torneo. Hemos conseguido cosas importantes pese a críticas y ciertas situaciones. Las circunstancias de este torneo han sido muy especiales: Poco descanso, la final el 25 de diciembre, sin pretemporada y los lesionados".

"Lo que realmente pretendemos es cerrar muy bien, tratar de mejorar la posición (en la tabla general) para lograr la clasificación y a la par recuperar jugadores para que el técnico en la Liguilla, si se logra el pase porque todavía no lo hemos conseguido, tenga más opciones", aclaró Ricardo Peláez.

Por otra parte, destacó importancia de la inclusión de los canteranos al primer equipo de los azulcremas con la llegada de Ricardo La Volpe: "La competencia deportiva ha crecido por los jóvenes que se han incorporado y cuando tengamos plantel completo tendremos más opciones".

Para finalizar, el ex jugador de América y Necaxa, hizo énfasis en el papel que ha tomado el 'Cepillo' Peralta al recibir el gafete de capitán: "Lo voy a decir yo porque él no lo va a decir. Yo llego muy temprano a las instalaciones del club y Oribe ya está, a veces me voy tarde y ahí sigue. Antes de los partidos igual, en la cancha trata de ser ejemplo y lo es, es como cuando el papá le dice al hijo “no fumes, no tomes”, pero el papá toma y fuma. Oribe lo dice y luego lo hace en la cancha corriendo y matándose por el equipo; al ser el capitán los jugadores se contagian. Ese es Oribe Peralta hoy en día".