Cuauhtémoc Blanco: "América no juega a nada"

(Foto: Referee)

Franco, directo y contundente como siempre lo ha caracterizado, así se presentó Cuauhtémoc Blanco la noche de este pasado lunes en una entrevista que sostuvo con el medio deportivo de TDN, en el programa de “Futbol Enserio”.

El 10 mexicano recordó grandes vivencias que tuvo en su paso por las Águilas del América, además de la Selección Mexicana, contando algunas anécdotas de cómo se llevaba con sus compañeros tanto dentro como fuera de la cancha.

Posteriormente, llegaron las preguntas más serias dentro de la emisión nocturna, donde el nombre de Ricardo Peláez hizo acto de presencia. Blanco contó abiertamente el motivo por el cuál no pudo retirarse en las Águilas y por ende el por qué se rompió el lazo con el hoy directivo de Coapa: “(Ricardo) Peláez no quiso que me quedara cuando llegó (Miguel) Herrera, porque le iba a quitar protagonismo al ‘Piojo’, yo quería retirarme en el equipo pero dijo que no entraba en planes”.

Posteriormente el ídolo de los americanistas opinó sobre el momento que pasa la escuadra azulcrema de forma tajante y directa: “El América no juega a nada, es un desastre, no es el América de antes. No se le ve ni sangre ni corazón, aunque te metan tres, trata de meter cuatro. Las bajas no importan, no hay que poner pretextos porque los chavos tienen una gran oportunidad y la tienen que aprovechar”.

Cuauhtémoc consideró que muchos elementos de la plantilla actual no están en su nivel y recordó que en su partido de despedida ante Morelia en el Clausura 2016, había muchos que sí estaban en su punto.

“Hoy América debería hacer una limpia. (Ricardo Antonio) La Volpe se me hace un excelente entrenador pero no sé qué le pasó. Yo siempre he dicho que es buen entrenador pero realmente este equipo no juega a nada, la afición está enojada”.

Finalmente Blanco consideró que si en sus manos quedara, dejaría fuera a Peláez de la institución americanista del cargo que tiene como Presidente Deportivo.