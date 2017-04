Termina América por destituir a Ricardo Peláez

Google Plus

(Foto: Récord)

Atípica semana la que se ha vivido dentro del conjunto de las Águilas del América, dado que previo al encuentro ante el Atlas que puede definir la clasificación matemática del cuadro capitalino a su onceava Liguilla consecutiva, Ricardo Peláez dejó de ser el Presidente Deportivo del club de Coapa.

Al principio se habló de una salida hasta el final del Clausura 2017, misma que ratificó el propio directivo en varios medios de comunicación, asegurando que todo finalizaría en buenos términos y esperaba culminar su ciclo como Campeón de Liga, alzando el título con sus jugadores.

Para sorpresa de muchos, la mañana de este viernes, América citó a conferencia de prensa donde anunciaron de manera oficial que Peláez ya no continuará en la institución a partir de esta fecha, cediendo el puesto a José Romano.

Posteriormente las Águilas enviaron un muy concreto comunicado de prensa a través de su cuenta oficial de Twitter (@ClubAmérica) que manifiesta lo siguiente de manera textual:

“El Club América le agradece al Sr. Ricardo Peláez por su dedicación y trabajo durante el tiempo que se desempeñó como Presidente Deportivo del club. La institución le desea lo mejor para su futuro personal como profesionalmente”.

Finalmente tras darse a conocer la destitución de su cargo, Ricardo ofreció una entrevista en el medio deportivo de ESPN donde no quiso entrar en detalles puntuales de su salida antes de concluir la campaña y dijo: “Me hubiera encantado continuar, levantar el trofeo con los jugadores y el cuerpo técnico”.

“No se trata de decir si me fui o me corrieron, simplemente me separo de la institución. Total agradecimiento sobre todo a la afición y Televisa”.

A través de redes sociales la parcialidad americanista ha rechazado rotundamente la manera en que le dice adiós el cuadro de Coapa a uno de sus directivos más exitosos de los últimos años.