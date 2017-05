Bon voyage, Ricardo Antonio

Google Plus

El Club América tuvo un año futbolístico desastrozo y esto trae consecuencias, se viene una reestructuración en el 'Nido'. Se empezó con el regreso de Yon De Luisa, la despedida del presidente deportivo Ricardo Peláez a escasas semanas de terminar el torneo, ahora con la destitución de Ricardo Antonio La Volpe y todavía se pueden dar las salidas de Hernández Lash y José Romano, que sería la mejor decisión para la institución.

Lo que ya no es un secreto a voces es el regreso de Miguel Herrera a la escuadra azulcrema como estratega, terminando este su participación con Xolos en liguilla y, como lo había mencionado VAVEL México hace unas semanas, 'Chacho' Coudet apunta a la frontera para ocupar el puesto del 'Piojo'.

Así mismo se confirma que el 'Bigotón' no trabajará en fuerzas básicas como se habló en varios medios: "No haber llegado a un objetivo que es importante para una institución tan grande como América como es entrar a una liguilla, pero lo más importante es haber estado en América, estoy agradecido. Se hizo un muy buen campeonato, el primero, que terminé invicto y el segundo no logré los objetivos que hay que lograr, esta es una institución grande y hay que respetar las instituciones y al aficionado", culminó en sus declaraciones.

El entrenador argentino consiguió 11 partidos al hilo sin perder en el Coloso de Santa Úrsula y además de esto rompió un récord de alrededor de 95 años al no permitir que les hicieran gol en seis cotejos seguidos, lo que no sucedía desde la temporada 1922-23 cuando ligaron 5 juegos.

El balance del trabajo de Ricardo La Volpe en América es de 15-10-14, es decir un 64.1% de efectividad y esto contando los torneos de Copa, liguilla así como el Mundial de Clubes en Japón.