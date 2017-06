Con emotiva carta, el 'Chepe' Guerrero se despidió del América

Google Plus

(Foto: ESTO)

Terminó el Draft de la Primera División del futbol mexicano. De última hora, la escuadra del América dejó partir a José Daniel Guerrero al conjunto de ‘La Franja’ del Puebla, de cara a lo que será el torneo de Apertura 2017.

Fue hasta la tarde de este jueves que a través de su cuenta oficial de Twitter (@ClubAmérica) que la directiva azulcrema oficializó la salida del ‘Chepe’ a la escuadra camotera.

Posteriormente a través de sus redes sociales, el medio de contención mexicano compartió una carta para los aficionados a las Águilas, por motivo de su salida del club de Coapa.

El mensaje de manera textual dice lo siguiente:

“Las despedidas nunca me han gustado pero no puedo irme sin agradecer a esta gran institución que a pesar de que saben que siempre seré atlantista, este club se ganó completamente mi cariño y respeto. Agradezco a la gente que me dio la confianza para portar esta playera, nunca dejaré de agradecerles por permitirme vivir estos tres años tan buenos en lo personal y en lo profesional.

A toda la afición que siempre nos apoyó incondicionalmente, a los que demostraron cariño y respaldo y también a los que no, mil gracias, siempre fueron motivación para mejorar más y ganarme su confianza.

Siempre me entregué al máximo y di lo mejor de mí. Gracias a la gente que trabaja en el club, desde gente de oficina, Fuerzas Básicas, cocina, jardinería, limpieza… a todos.

Gracias por hacerme sentir en casa durante todo este tiempo, a mis compañeros, cuerpo técnico, muchas gracias. A todo el americanismo en general les deseo todo el éxito del mundo, que sigan siendo el equipo más grande de México”.

El ‘Chepe’ arribó a las filas de las Águilas luego de un desafortunado descenso con el Atlante. 125 partidos de carácter oficial fueron en los que estuvo presente con América, 94 de ellos siendo titular, formando parte de la plantilla campeona con Antonio Mohamed en el Apertura 2014.