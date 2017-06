Pedro Arce: "Estoy aquí para triunfar"

Pedro Arce, refuerzo de las 'Águilas' para el Apertura 2017, habló con FOX Sports sobre su inesperada llegada al futbol mexicano.

"La verdad no me lo esperaba, yo sabía del interés de algunos clubes de México, pero cuando llegó el de América sí fue una sorpresa y alegría enorme".

El ex jugador del Veria FC aseguró que le guarda mucho cariño a Grecia por haber sido el país donde comenzó su carrera futbolista y que la Superliga de Grecia fue una buena experiencia de la que guarda recuerdos positivos.

Confiado de su capacidad en el rectángulo verde, señaló que "la presión no es unproblema, si me pesara no habría venido aquí, lo más cómodo hubiera sido seguir allá donde tenía un nombre y ofertas. Me gustan los retos y estoy aquí para triunfar".

"Ahora que estoy en América la exigencia es máxima, así que yo me voy a exigir lo máximo de mí mismo, pueden esperar buenas cosas de mí; yo tengo mucha confianza en mí mismo y muchas ganas de mostrarle a la afición americanista y a todo México de lo que soy capaz", agregó el centrocampista.

Por otra parte, confesó que pensaba mantenerse en el Viejo Continente, pero el club de Coapa cambión su panorama: "Cuando estaba en Europa mi prioridad era seguir allá, pero cuando América toca tu puerta, las prioridades cambian". Asimismo, declaró que le encantaría lograr lo mismo que Miguel Layún porque "se fue como campeón, es una referencia y me gustaría seguir sus pasos".

Totalmente incorporado al trabajo de pretemporada, Pedro desconoce si el técnico azulcrema tiene planes para utilizarlo en la cancha, aunque pretende contribuir para conseguir buenos resultados: "Esa ya es decisión de Miguel (Herrera), voy a dar todo en los entrenamientos. Voy a aportar en lo que se necesite, me considero un mediocampista ofensivo, pero tengo experiencia como contención, volante por derecha y enganche, seré lo que él crea que es mejor para el equipo".

"Siempre hay que guardar las diferencias, es un cumplido. Siempre he dicho que es un jugador que admiro por su forma de ser dentro y fuera del campo", dijo sobre ser considerado el 'Andrés Iniesta mexicano'.

"Los compañeros me han recibido muy bien, todo el cuerpo técnico, es un grupo excelente y estoy muy contento", finalizó Arce.