Relató Miguel Herrera los casos de Darwin Quintero y Paolo Goltz

(Foto: Universo Deportivo)

Conferencia de prensa exprés la que tuvo las Águilas del América este jueves, misma donde compareció el estratega, Miguel Herrera, donde brindó sus palabras sobre el presente del equipo, las dudas sobre quién más sale de la institución capitalina y quién más podría llegar a apuntalar su plantilla de cara al Apertura 2017.

El tema de Darwin Quintero, atacante colombiano que sigue siendo un jugador que está en el limbo de quedarse o irse, el ‘Piojo’ manifestó: “Él está aquí, estamos trabajando y pertenece a la institución mientras no me digan que hay una oferta concreta lo tomaremos en cuenta, seguiremos pensando en él”.

Otro de los nombres que ha trascendido cierra su estancia en las Águilas, es el central sudamericano Paolo Goltz. Herrera abundó en el tema: “Queremos tomar en cuenta al jugador, no queremos decirle te vas a tal lugar y ya, me parece que esto en mi pensamiento no está y en la directiva tampoco. Hemos estado platicando con él, con su agente, para ver lo que deciden, se les están pasando las ofertas. Si se cayeran (las negociaciones) tampoco me desagradaría que se quede”.

“El equipo va bien, iremos conjuntándonos, no son tantos refuerzos, son cuatro que apuntalan al equipo” dijo Miguel quien espera que Oribe Peralta llegue con un descanso considerable para contar con su mejor versión y anhela que México llegue a la Final de la Copa Oro, cuestión que llevaría a Edson Álvarez a estar con las Águilas hasta la Jornada 2 del nuevo certamen.

Para cerrar el ‘Piojo’ dijo que Quintero no está considerado como moneda de cambio, luego de los rumores que han trascendido en redes sociales que pondrían al cafetalero en el Atlético Nacional por un truque con Mateus Uribe, elemento que se ha convertido en objeto del deseo de las Águilas.