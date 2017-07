Silvio Romero salió a la defensa del futbol mexicano

Google Plus

(Foto: FIFA)

Polémica la que ha generado ciertas declaraciones de una parte del periodismo argentino donde arremetieron en contra del futbol mexicano. Muchos son los jugadores de dicha nacionalidad que han comenzado a defender el balompié de nuestro país, entre ellos, Silvio Romero, delantero del cuadro de las Águilas del América.

En palabras para Televisa Deportes, el ‘Chino’ comentó al respecto: “Tuve la posibilidad de verlo, me puso muy triste que un compatriota hable así de un país tan rico, más allá de que si a uno le parece bueno o malo el futbol, eso no tiene nada que ver”.

Posteriormente Romero habló de cómo es México desde su perspectiva: “Como país, es excelente, la calidad de las personas es muy buena y para mi punto de vista el nivel futbolístico es muy alto, vienen cada vez más figuras, hay jugadores de Selección en casi todos los equipos y bueno hablan sin conocimiento porque no ven el día a día, no siguen de cerca el futbol mexicano, me parecieron muy desafortunados los comentarios”.

Finalmente, Silvio externó su sentimiento de gratitud a este país que lo ha cobijado durante los últimos dos años: “Si sirve de algo, pido disculpas a los mexicanos, la mayoría de los argentinos pensamos distinto, estamos muy contentos y agradecidos por este país, que más allá de lo futbolístico, tiene una calidad de gente, muy buena”.

Romero llegó a México para el conjunto de Chiapas FC, posteriormente emigró a las filas azulcremas donde ya registra un Subcampeonato en el torneo de Apertura 2016. El Apertura 2017 será su tercer certamen con las Águilas.

El cuadro de Miguel Herrera tendrá un partido amistoso más como parte de su pretemporada este miércoles cuando se enfrenten al cuadro de Santos de José Manuel De la Torre en punto de las 20:30hrs, esto en la unión americana.