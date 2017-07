América con paso firme en la pretemporada

(Foto: Club América FC)

El equipo de las "Águilas" del América dio presencia en el Talen Energy Stadium para enfrentar a la escuadra de Puebla en su tercer partido de preparación en cara al arranque del torneo.



América comenzaba con un buen toque de balón desde los primeros minutos, y comenzaban a manejar el partido, al minuto 23 William Da Silva de un zurdazo cruzado que ponía arriba al equipo de Miguel Herrera, trascurrieron los 22 minutos del partido y Puebla solo tuvo una jugada prefabricada pero que esta no les alcanzo para llegar al esférico, sin embargo se acaban los primeros 45 minutos y los de coapa tenían el marcador a su favor.



En el segundo tiempo, tras varias llegadas del cuadro Americanista, Silvio Romero aumentaba el marcador, minutos después Puebla se acercaba al esférico pero el guardamenta Azulcrema Oscar Jiménez se volvía a quedar con el balón dándole seguridad al equipo.



Renato Ibarra, Emilio Orrantia, Enrique Cedillo, salieron de cambio al minuto 56 por Pedro Arce, Bruno Valdez y Paul Aguilar.



Minuto 68 del encuentro en Talen Energy Stadium, Alejandro Díaz ponía el tercer tanto para el Ámerica, el Puebla no aseguraba ninguna jugada, llegaban al área pero este no hacia daño, corrían los últimos minutos del partido y todo se veía que el partido concluiría de esta manera, sin embargo el Ámerica quería anotar otro tanto, Ricardo Marín se mete al área y pone el cuarto gol, y así concluía el tercer partido de preparación del Ámerica.



Son tres partidos hasta ahora los que ha tenido el equipo de Miguel Herrera, el primero ante Atlante en donde el resultado fue 1 - 1, después ante Santos Laguna, las águilas sacaron el resultado de 2 - 1, y en el tercer partido ante Puebla con un marcador de 4 - 0.



El próximo amistoso del América es ante Monarcas Morelia y terminan con la SuperCopa ante la escuadra de Querétaro.