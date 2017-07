Para Guido Rodríguez, la pretemporada azulcrema ha dejado un balance positivo

Google Plus

(Foto: Récord)

Está por concluir la pretemporada del América, el equipo tiene todavía en puerta el duelo de Supercopa MX ante Querétaro y finalmente vendrá el duelo en beneficencia de Ezequiel Orozoco ante Murciélagos para llegar a la primera jornada del Apertura 2017 donde enfrentarán de igual forma a los Gallos Blancos.

El recién llegado a las filas azulcremas, Guido Rodríguez, en palabras para Televisa Deportes, opinó con respecto a la preparación que ha tenido el equipo capitalino: “Los partidos siempre son positivos, más allá de los resultados, son de preparación. Lo más importante es que a los nuevos que llegamos, terminar de conocernos adentro de la cancha, agarrar la idea de que quiere Miguel (Herrera) y el balance es muy positivo”.

América cayó con marcador de 2-0 ante Morelia y el contención sudamericano refirió lo siguiente sobre el encuentro: “Fueron dos goles a pelota parada, la verdad que el resultado en nuestros partidos por ahí no es lo principal, obviamente siempre queremos ganar y no nos ponemos contentos cuando el resultado no se da pero lo más importante es agarrar el funcionamiento para poder estar de la mejor forma y al cien en los partidos que realmente valen los puntos”.

El ‘Piojo’ ha utilizado distintos parados tácticos en sus cotejos amistosos, primeramente ante Santos con un 4-4-2, posteriormente ante Puebla regresó al 5-3-2 que tanto distinguió a sus equipos durante un buen lapso de tiempo y finalmente ante Monarcas usó el 4-4-1-1, claro reflejo de que está aprovechando las facilidades que brinda este tipo de compromisos.

Guido debutará en Liga hasta la Jornada 2.

La Comisión Discplinaria envío un comunicado donde recordó las sanciones pendientes rumbo al próximo certamen nacional. En el mismo aparece Rodríguez, quien fue expulsado ante Tigres en la Semifinal de Vuelta, todavía enfundado en los colores de Xolos y se perderá la primera fecha de la Liga.