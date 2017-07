Miguel Herrera: "Hay mucho que trabajar "

Google Plus

(Miguel Herrera: Foto: Cancha)

Tras sufrir su primer descalabro en su nueva etapa como timonel de las Águilas, Miguel Herrera, sabe que estos resultados son inadmisibles en la institución, reconociendo que aún queda mucho por trabajar, para lograr el nivel que desean.

“No hicimos un buen juego. Los dos goles fueron a balón parado. Tenemos que trabajar mucho, en la pretemporada nos metieron varios goles así, hay que trabajar, el equipo no está listo, aún falta mucho”, comentó.

Respecto a las pocas llegadas que obtuvo el equipo, el 'Piojo' quiso rescatar todos los aspectos positivos de sus pupilos, pues a su parecer, el equipo tuvo buena llegada, solo faltando concretar el último paso: “Hay que trabajar mucho todavía. El trabajo físico me gustó. Las llegadas que tenemos, hay que tratar de terminarlas”.

Otro de los problemas que han achacado a los 'Cremas' han sido las lesiones, siendo Renato Ibarra quien en esta ocasión tuvo que salir debido a una molestia muscular, a lo que Herrera comentó que únicamente: “se le cargó el posterior y nada más. No es nada grave”.

Sobre lo que tanto se ha hablado entorno a las Águilas del América, respecto a los pocos refuerzos que ha traído el conjunto de Coapa, Miguel aclaró que no descarta la posibilidad, aunque vera esos temas con la directiva ya con la cabeza fría: "No voy a tomar una decisión con la cabeza caliente después de un partido. Hay que sentarse tranquilo, pensar bien las cosas y platicar con la directiva y ver qué es lo que sigue, si traemos o no a alguien", subrayó.

Por último el estratega Azulcrema, habló sobre la polémica jugada que abrió el marcador para los 'Gallos', dando la razón al colegiado, aunque haciendo énfasis en que era una falta innecesaria: “Sin ver la repetición, creo que sí hubo penal. No hubo momento en el que Samudio va viendo la pelota. Si hubiera visto la pelota, la hubiera dejado pasar, porque la pelota ya se iba. Villa no iba a alcanzar esa pelota”, concluyó.