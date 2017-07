Guido Rodríguez: "No hay justificación"

Después de la derrota frente a los 'Gallos Blancos' del Querétaro, el refuerzo argentino de las 'Águilas' del América, Guido Rodríguez, no pudo evitar mostrar su molestia, luego de caer dos goles por cero en el partido que definiría al campeón de la Super Copa MX.

Al respecto, el mediocampista, comentó: “No, la verdad que con bronca, por la derrota, pero no queda otra que seguir trabajando”

Guido, al ser cuestionado de cuál había sido el error específico por el cual no habían logrado llevarse la victoria, no quiso comentar nada al respecto, prefiriendo esperar a tener cabeza fría y analizar correctamente las cosas.

“No sé algo en especial, todavía está muy reciente el partido, analizaremos las cosas que hicimos mal, lo que hay que mejorar, para tratar de arrancar el campeonato de la mejor manera”, expresó.

Por último, el 'Chacal' como es conocido en el ambiente futbolístico, reconoció que no hay excusas para no haberse llevado el trofeo a casa, aceptando que se dejaron de hacer varias cosas, mismas que provocaron no haberse llevado la copa a casa.

“No hay justificación, el resultado no se dio y hay que trabajar para dar vuelta a esto, creo que por ahí no hicimos algunas cosas que teníamos que hacer y no se pudo dar el resultado, eso es lo que da más bronca”, concluyó.

El Club América debutará el próximo sábado en la Liga MX precisamente ante Gallos Blancos, en lo que será la primera fecha del torneo Apertura 2017.